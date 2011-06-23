1500 کیلومتر راه روستایی آذربایجان غربی آسفالت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد محمودی صبح پنجشنبه در نشست خبری با اعلام این مطلب اظهار داشت: برای بهسازی راههای ارتباطی روستاهای بالای 50 خانوار استان در قالب طرح نهضت آسفالت راه های روستایی بیش از هزار و 500 کیلومتر راه را تا دو سال بهسازی و آسفالت می شود.

وی با بیان اینکه برای اجرا ی این طرح 150 میلیارد تومان نیاز است، افزود: بر اساس توافق با وزارت راه و ترابری در صورت پرداخت 50 درصد هزینه از منابع ملی، بقیه اعتبار مورد نیاز از اعتبارات استانی تامین می شود.

وی در ادامه در خصوص توسعه شبکه های آبیاری مدرن در اراضی کشاورزی استان گفت: در 32 سال گذشته از 300 هزار هکتار زمین قابل کشت در آذربایجان غربی تنها 30 هزار هکتار آن به شبکه آبیاری تحت فشار تبدیل شده است که امسال در سال جهاد اقتصادی 34 هزار هکتار از باغات و مزارع به تجهیزات آبیاری مدرن مجهز می شوند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین در خصوص اعتبارات عمرانی استان در سال جاری نیز گفت: امسال اعتبارات عمرانی آذربایجان غربی با 17 درصد رشد نسبت به سال گذشته 231 میلیارد ریال است که براساس برنامه های دردست اجرا توزیع شهرستانی آن را انجام داده ایم.