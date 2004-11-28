ابو علا، ابو مازن و فتوح امروز با مبارك ديدار مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازشبكه خبري الجزيره، روحي فتوح و احمد قريع (ابوعلا) رئيس موقت ونخست وزير تشكيلات خودگردان فلسطين و محمود عباس (ابومازن) رئيس جنبش آزاديبخش فلسطين (فتح) طي ساعات آينده با حسني مبارك رئيس جمهور مصر ديدار خواهند كرد.



احمد ابو الغيط وزير امورخارجه مصر روز گذشته پس از گفتگو با " تري لارسن" هماهنگ كننده سازمان ملل متحد در خاورميانه گفت: ديدارهيات فلسطيني از مصر با هدف اجراي مشورتهايي در زمينه وضعيت داخلي فلسطين پس از درگذشت ياسر عرفات صورت مي گيرد.

وي افزود: بايد بر وحدت صف فلسطينيان و سامان بخشيدن به اوضاع داخلي اين كشور تمركز كرد.



"محمد بسيوني" سفير سابق مصر در رژيم صهيونيستي نيز در اين باره گفت: اين ديدار دو جانبه براي بررسي مشكلات پيش روي كادر جديد رهبري فلسطين و افزايش نقش تشكيلات خودگردان در زمينه هاي داخلي و خارجي در مرحله حساس كنوني برگزار مي شود.



وي افزود: در اين ديدارها موضوع برگزاري انتخابات سراسري 9 ژانويه فلسطين براي معرفي جانشين ياسرعرفات نيز مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.



هيات فلسطيني شب گذشته پس از ورود به قاهره با عمر سليمان رئيس سازمان اطلاعات و امنيت مصر هم ديدار و وضعيت امنيتي و سياسي فلسطين اشغالي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.



نبيل شعث وزيرامور خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين نيز اظهار داشت: اين سه مقام ارشد فلسطيني (ابو علا، ابو مازن و روحي فتوح) فردا دوشنبه به امان مي روند تا با مقامات اردني نيز اوضاع فلسطين اشغالي را به گفتگو بنشينند.

