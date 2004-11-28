اسكي كشور از امسال داراي ليگ مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" از امسال كانون هاي اسكي مي توانند به عنوان باشگاه هاي فعال درليگ اسكي شركت كنند. سال گذشته ليگ اسكي به صورت آزمايشي راه اندازي شد و با توجه به مثبت بودن نتيجه آن ، فدراسيون اسكي درنظردارد از امسال ليگ باشگاه ها را به صورت رسمي برگزار كند.

شايان ذكراست با توجه به آغاز فصل سرما و بارش برف در مناطق كوهستاني شمال تهران ، مسابقات ليگ از اواسط ماه جاري كليد خواهد خورد.

مهلت به كانون هاي اسكي

كانون هاي اسكي تا بيستم آذرماه فرصت دارند تا تا نسبت به كسب مجوزازهيات اسكي استان تهران و فدراسيون اسكي اقدام كنند. اين مجوزجهت برپايي كلاسها و تورهاي آموزشي از سوي مسوولان اسكي كشورصادرخواهد شد.

شايان ذكر است درحال حاضربيش از40 كانون اسكي در كشورمشغول به فعاليت هستند.