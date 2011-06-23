  1. استانها
  2. ایلام
۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

شهبازی:

خبرگزاری مهر در ایلام پویا و همیشه در صحنه است

خبرگزاری مهر در ایلام پویا و همیشه در صحنه است

ایلام - خبرگزاری مهر: مشاور رسانه ای استاندار ایلام با تبریک سالروز تاسیس خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر در ایلام پویا و همیشه در صحنه است.

سامی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز تاسیس خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر در ایلام پویا و همیشه در صحنه است.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه ارتقای حوزه اطلاع رسانی در استان ایلام همکاری و تعامل با کلیه رسانه ها است.

شهبازی اظهار داشت: استان ایلام طی یک سال گذشته در زمینه اطلاع رسانی همواره یکی از استانهای برتر کشور بوده است.

مشاور رسانه ای استاندار ایلام بیان کرد: استاندار ایلام نیز فردی کاملا رسانه ای است و همیشه تاکید بر حضور و نگاه خبرنگاران و رسانه ها دارد و از هر گونه انتقاد سازنده همواره استقبال می کند.

شهبازی انتقادات سازنده را رمز موفقیت یک رسانه عنوان کرد و یادآور شد: بیان واقعیت به دور از هر گونه موضع گیری خاص اصول اصلی یک رسانه موفق و پویا است.

کد مطلب 1342406

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها