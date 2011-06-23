سامی شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر با تبریک سالروز تاسیس خبرگزاری مهر گفت: خبرگزاری مهر در ایلام پویا و همیشه در صحنه است.

وی بیان کرد: یکی از مهمترین اقدامات در حوزه ارتقای حوزه اطلاع رسانی در استان ایلام همکاری و تعامل با کلیه رسانه ها است.

شهبازی اظهار داشت: استان ایلام طی یک سال گذشته در زمینه اطلاع رسانی همواره یکی از استانهای برتر کشور بوده است.

مشاور رسانه ای استاندار ایلام بیان کرد: استاندار ایلام نیز فردی کاملا رسانه ای است و همیشه تاکید بر حضور و نگاه خبرنگاران و رسانه ها دارد و از هر گونه انتقاد سازنده همواره استقبال می کند.

شهبازی انتقادات سازنده را رمز موفقیت یک رسانه عنوان کرد و یادآور شد: بیان واقعیت به دور از هر گونه موضع گیری خاص اصول اصلی یک رسانه موفق و پویا است.