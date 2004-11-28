وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند

علي صابري در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ضمن بيان مطلب فوق افزود: همانطور كه پيش بيني مي شد قرار رد تجديد نظر خواهي به دليل عدم پرداخت هزينه دادرسي توسط سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت از طرف دادگاه صادر شد.

وي افزود: سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت 10 روز بعد از ابلاغ حكم مي توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام كنند. وزارت بهداشت اين كار را انجام داده و سازمان انتقال خون نيز براي اعتراض تا دهم آذر ماه فرصت دارد.

وكيل بيماران هموفيلي تصريح كرد: پرونده براي 20 آذر ماه آماده رفتن به دادگاه تجديد نظر مي شود و اگر در اين دادگاه اعتراض سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت به هزينه دادرسي پذيرفته نشود و دادگاه آن ها را موظف به پرداخت مبلغ 478 ميليون تومان تشخيص دهد. دادگاه تجديد نظر خواهي برگزار نخواهد شد و حكم قبلي قطعي اعلام مي شود.

علي صابري خاطر نشان كرد: استدلال سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت بر اين اساس كه مبلغ فوق ضرر و زيان ناشي از جرم است و آن ها موظف به پرداخت اين مبلغ نيستند كاملا اشتباه است و به اين ترتيب پيش بيني مي شود كه تا اواسط دي ماه حكم قطعي اين پرونده اعلام شود.