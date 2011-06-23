به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی رجب بیگی پیش از ظهر پنج شنبه در بازدید از کشت و صنعت و دامپروری مغان اظهار داشت: با توجه به استعداد و توانمندیهای مناسب در این مرکز و بر اساس توافق به عمل آمده، در آینده ای نزدیک شاهد پذیرش دانشجو در این شرکت خواهیم بود.

وی دانایی محوری را یکی از ارکان اساسی توسعه اقتصادی کشور بویژه در بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: بی شک اهمیت جایگاه و نقش آموزش بویژه آموزشهای علمی کاربردی در حوزه کشاورزی غیرقابل انکار است.

به گفته رئیس موسسه علمی کاربردی وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون 30 هزار نفر دانشجوی علمی کاربردی کشاورزی در 64 مرکز و پردیس آموزشی این وزارت در 135 رشته مقاطع کاردانی، کارشناسی و پودمانی در مراکز آموزشی سراسر کشور مشغول به تحصیل هستند.

وی عنوان کرد: اولین دوره آموزشی علمی کاربردی جهاد کشاورزی در مقطع کارشناسی ارشد نیز در رشته دامپروری ارگانیک در کشور به تصویب رسید که از اهمیت و جایگاه ویژه در بخش کشاورزی برخوردار است.

رجب بیگی جذب فرزندان کشاورزان و روستاییان را در این مراکز یکی از اهداف موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی برشمرد و یادآور شد: به منظور تشویق و ایجاد انگیزه های لازم برای حضور این افراد در رشته های کشاورزی، طرح پرداخت یارانه شهریه تحصیلی ویژه روستازادگان و کشاورززادگان برای پذیرش سال تحصیلی جاری در دستور کار این موسسه قرار گرفته است.

شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با برخورداری از اراضی وسیع‌ کشاورزی، دو هزار و 600 هکتار باغات میوه، مجتمع بزرگ دامپروری، کارخانجات قند، لبنیات، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر یکی از شرکتهای منحصر به فرد کشور محسوب می شود.