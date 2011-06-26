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۵ تیر ۱۳۹۰، ۸:۲۴

در گفتگو با مهر عنوان شد:

موفقیت ایران در عرضه دستگاهی برای درمان عفونت بدون نیاز به آنتی بیوتیک

موفقیت ایران در عرضه دستگاهی برای درمان عفونت بدون نیاز به آنتی بیوتیک

پژوهشگران کشور با استفاده از هوای یونیزه موفق به درمان زخم و عفونت بدون نیاز به آنتی بیوتیک در کوتاهترین زمان شدند.

گلشید صنعتی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره توضیح داد: در این پروژه تحقیقاتی با استفاده از هوای یونیزه موفق به طراحی و ساخت دستگاهی برای درمان زخم و عفونت شدیم.

وی اضافه کرد: این دستگاه قادر است عفونت های سطحی را بدون استفاده از آنتی بیوتیک های شیمیایی در دوره کوتاهترین زمان درمان کند.
 
مجری طرح تاکید کرد: این دستگاه طی دو مرحله Invitro  (مرحله آزمایشگاهی) و Invivo (آزمایش بر روی موجودات زنده)مورد آزمایش قرار گرفته است.
 
وی یادآور شد: در مرحله Invitro  بر روی دو باکتری استافیلوکوکوس (از باکتریهای آلوده کننده مواد غذایی) و سودوموناس (عامل عفونت های سیستم تنفسی، بافتهای نرم، استخوان و مفاصل و عفونتهای معده و روده ای) بررسی صورت گرفت که نتایج نشان داد باکتریها از بین رفته و یا رشد نکرده اند.
 
صنعتی ادامه داد: در آزمایشهای Invivo  دستگاه بر روی 60 موش مورد آزمایش قرار گرفت نتایج پاتولوژی نشان داد که دوره درمان زخم موش های تیمار شده با دستگاه از 14 روز به 10 روز کاهش یافته است.
کد مطلب 1342417

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