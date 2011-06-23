پزشکی قانونی بازوی کارشناسی قوه قضائیه است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شجاعی ظهر پنجشنبه در جلسه شورای قضایی استان قزوین که با حضور حجت الاسلام ابوترابی نماینده مکردم قزوین در مجلس شورای اسلامی، انصاری رئیس کل دادگستری استان، صادقی دادستان و جمعی از قضات در محل اداره پزشکی قانونی برگزارشد اظهارداشت: هفته قوه قضائیه فرصت مناسبی برای ارزیابی عملکرد گذشته و استفاده از نقاط قوت است تا فعالیتها روز به روز بهتر شود.

وی افزود: در نظام اسلامی مسئولیتها امانتی است برای خدمت بیشتر به مردم لذا باید تلاش کنیم بهترین خدمت را به نحو شایسته به شهروندان ارائه کنیم.

شجاعی تصریح کرد: در سال جهاد اقتصادی باید جهاد را از قوه قضائیه شروع کنیم زیرا اگر از اقتصاد و صنعت و فعالیتهای اجتماعی حمایت نشود و امنیت سرمایه گذاری در کشور فراهم نشود نمی توانیم به تحقق این شعار مهم امیدوار باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی یادآورشد: جهاد اقتصادی وقتی ممکن می شود که بتوانیم جلوی اقتصاد ناسالم را بگیریم تا راه فعالیت و کار سالم در کشور هموار شود و این کار بر عهده قوه قضائیه و زیرمجموعه های آن است.

شجاعی گفت: اگر در انجام وظایف محوله در قوه قضائیه موفق شویم می توانیم امیدوار باشیم روند رشد و توسعه کشور درسایر بخشها نیز عملیاتی شود.

دقت و سرعت در پرونده ها با دانش روز

این مسئول قضایی همچنین توجه به سرعت و دقت در پرونده ها را مهم دانست و افزود: باید کار مردم با دقت و سرعت لازم انجام شود تا آنها راضی شوند و این کار نیازمند بهره گیری از ابزار نوین و پیشرفته در کارهاست.

وی تصریح کرد: استفاده از دیدگاههای کارشناسی و دقت در صدور احکام می تواند تحقق عدالت در محاکم را بدنبال داشته باشد لذا درصدیم از بهترین و مجهزترین امکانات در سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه برای رسیدن به عدالت قضایی استفاده کنیم.

شجاعی اظهارداشت: امروز هر ادعایی باید مبنای علمی داشته باشد و بخشهای نظری دیگر در حال کمرنگ شدن هستند به طوری که اگر روزی برای اثبات نسبت فامیلی به استشهاد محلی نیاز بود امروز علم ژنتیک با کمترین خطا این کار را به صورت علمی ممکن کرده است و ما هم باید از این روشها بهره مند باشیم.

وی گفت: در جرم شناسی و پی بردن به هویت جرم و رسیدن به مجرم واقعی به دانش نوین نیازمندیم تا قاضی نظراتش به واقعیت نزدیک تر شود و حکمی عادلانه صادر کند.



شجاعی پزشکی قانونی را بازوی کارشناسی قوه قضائیه دانست و اظهارداشت: خوشبختانه این سازمان در سالهای اخیر پیشرفت خوبی داشته و امسال نیز با تقویت بنیه نرم افزاری و تجهیزاتی به ارتقاء کیفی فعالیت های آن کمک خواهیم کرد.