حمايت مجدد شيوخ عرب ازادعاهاي بي اساس امارات درباره جزاير ايراني

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن قطر، عبدالرحمن العطيه دبير كل شوراي همكاري خليج فارس تصريح كرد كه بيست و پنجمين نشست سران كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس درموعد مقرر خود در روزهاي 20 و21 دسامبر آينده (30 آذر و اول دي ) به ميزباني بحرين برگزار خواهد شد.



به گفته وي نشست مشترك ميان وزراي خارجه ودارايي كشورهاي عضو شوراي همكاري نيزدرهفتم دسامبر(17 آذر) برگزار خواهد شد.



العطيه با ادعاي اينكه جزاير سه گانه ايراني متعلق به امارات است كه ايران همچنان آن را در اشغال خود دارد، اين مساله را علاوه بر مسائل سياسي، اقتصادي و امنيتي و نظامي ميان اعضا ، تحولات منطقه اي ازجمله تحولات عراق و فلسطين از جمله مسائلي دانست كه در دستور كار سران اين شورا بررسي خواهد شد.



اين در حالي است كه روزنامه عكاظ به نقل از يك مسئول بلندپايه در دبيرخانه شوراي همكاري خليج فارس از احتمال به تعويق افتادن زمان برگزاري نشست سران شوراي همكاري به علت ديدارهاي پيش از موعد برخي سران خبر داده بود اما اين منبع از زماني كه نشست سران برگزار خواهد شد، چيزي نگفت .



به گفته اين منبع مسائل تروريسم، اوضاع ناآرام عراق و تاثير آن بر كشورهاي همسايه ، تحولات سوريه وموافقت ابتدايي اين كشور با از سرگيري مذاكرات با اسرائيل و 13 موضوع اقتصادي براي پيشبرد همكاري هاي اقتصادي وتجاري اعضا ازمسائل مورد بحث در اين اجلاس خواهد بود.



شايان ذكراست با وجودي كه هم امارات وهم شيوخ خليج فارس مي دانند كه هيچ مدرك وادله اي براي اثبات ادعاهاي پوچ و بي اساس خود درباره جزاير سه گانه ايراني و اثبات ادعاهاي مبني بر مالكيت بر اين جزاير ندارند اما با اين حال هيچ نشستي در ميان اعراب برگزار نمي شود مگر اينكه چنين ادعاهايي در آن مطرح مي شود و شيوخ نيز بدون توجه به تبعات اين حمايت كوركورانه خود و تاثير آن برروابطشان با جمهوري اسلامي ايران از ادعاهاي امارات حمايت كرده و مي كنند.

جمهوري اسلامي ايران بارها با رد ادعاهاي واهي امارات درباره جزاير سه گانه ايراني بر حاكميت مطلق خود بر اين جزاير با استناد به مدارك موثق و تغيير ناپذير و لاينفك بودن جزاير سه گانه از خاك خود تاكيد كرده است.

تهران بارها تاكيد كرده است كه حاكميتش بر جزاير سه گانه نيازي به تكرار ندارد و اين جزاير جز لاينفك خاك ايران است و ادعاهاي ابوظبي واهي و فاقد پشتوانه حقوقي و سياسي است.

شيخ نشين امارات كه سال ها است در تمام كنفرانس و نشست هاي منطقه اي و بين المللي ادعاهاي واهي و بي اساس خود را درباره جزايرسه گانه ايراني ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك مطرح كرده است و با كمك رسانه هاي عربي و صهيونيستي جنگ رواني وتبليغاتي خود را همچنان ادامه مي دهد تلاش مي كند با بين المللي كردن موضوع جزاير سه گانه ايران وهمراه كردن كشورهاي جهان با ادعاهاي خود تهران را بيشتر تحت فشار قرار دهد در حالي كه ايران بارها بر حاكميت كامل خود بر جزاير سه گانه و تفكيك ناپذير بودن آن از خاك خود تاكيد كرده است و ادعاهاي امارات را دراين باره بي اساس و واهي دانست.

كويت نيز كه به تازگي رياست بر شوراي همكاري خليج فارس را به عهده گرفته است واين شورا كه به اذعان بسياري از تحليلگران تنها مكاني براي خوش و بش و خوش گذراني و وقت تلف كردن شيوخ خليج فارس تبديل شده است ، ايران را تهديد كرده است كه پرونده جزاير سه گانه را به ديوان لاهه ارجاع خواهد داد تهديدي كه پوشالي و بيهوده است.

