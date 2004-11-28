چهارمين دوره مسابقات تيراندازي قهرماني كشور بانوان در رده سني جوانان برگزار شد

به گزارش خبرگزاري " مهر" دراين مسابقات برابر مقررات فدراسيون جهاني (ISSF) و با شركت 16 تيم برگزار شد. در نوبت اول اين مسابقات تيراندازي جوان در تفنگ بادي و در قسمت انفرادي به رقابت پرداختند كه در پايان فرزانه ظريفي از تهران نفر اول، فاطمه ذوالفقاري از تهران نفر دوم و فائزه آزاد فلاح از تهران به عنوان نفر سوم شناخته شدند.همچنين در قسمت تفنگ بادي و دررده بندي تيمي ، تيم هاي تهران، خراسان و فارس درمكانهاي اول تا سوم قرارگرفتند.

دررشته تپانچه بادي و به صورت انفرادي نيز نسيم حسن پور از تهران، فوژان همايوني ازفارس و زينب رمضاني ازخراسان به ترتيب درمكان هاي اول تا سوم قرار گرفتند، و دراين قسمت تيم هاي تهران ، خراسان و آذربايجان شرقي نيز مكانهاي اول تا سوم را از آن خود كردند.

درپايان مراسم اهداء جوايز نيز كه امير سرتيپ دكتر اسدالله حيدري رييس فدراسيون ، حضور داشتند كاپ هاي قهرماني تيم هاي اول تا سوم به نمايندگان تيم هاي استان تهران، خراسان و فارس اهدا شد. همچنين به نفرات اول اين مسابقات يك قبضه تفنگ بادي و به نفر دو و سوم نيز جوايز نقدي اهدا شد.

گفتني است تمامي نفرات شركت كننده در اين مسابقات مي توانند در رقابتهاي سراسري كشوربانوان كه درهفته دوم آذرماه برگزارخواهد شد حضور پيدا كنند.