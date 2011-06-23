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۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۰

طرح غنی سازی اوقات فراغت در 405پایگاه در اراک برگزار می شود

طرح غنی سازی اوقات فراغت در 405پایگاه در اراک برگزار می شود

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی از اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان این استان در قالب 405 مدرسه قرآنی و پایگاههای اوقات فراغت خبر داد .

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی می شود امسال 37 هزار دانش آموز استان مرکزی از ویژه برنامه های طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی بهره مند شوند.

وی افزود: کلاسهای آموزشی قرآنی، ورزشی، فرهنگی، هنری، زبان آموزی، مهارتهای زندگی،رایانه و رباتیک از جمله برنامه های آموزشی ارائه شده در طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی است .

وی ادامه داد: طرح اوقات فراغت دانش آموزان استان مرکزی در 175 مدرسه قرآنی و 230 پایگاه فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار می شود.

وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان استان مرکزی یک  میلیارد ریال از محل اعتبارات فعالیت های قرآنی، یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و 3 میلیارد ریال از محل کمک های مردمی اختصاص یافته است.

کد مطلب 1342483

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