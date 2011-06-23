طرح غنی سازی اوقات فراغت در 405پایگاه در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله کریم زاده ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: پیش بینی می شود امسال 37 هزار دانش آموز استان مرکزی از ویژه برنامه های طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی بهره مند شوند.

وی افزود: کلاسهای آموزشی قرآنی، ورزشی، فرهنگی، هنری، زبان آموزی، مهارتهای زندگی،رایانه و رباتیک از جمله برنامه های آموزشی ارائه شده در طرح اوقات فراغت سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی است .

وی ادامه داد: طرح اوقات فراغت دانش آموزان استان مرکزی در 175 مدرسه قرآنی و 230 پایگاه فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی برگزار می شود.

وی یادآور شد: در راستای اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان استان مرکزی یک میلیارد ریال از محل اعتبارات فعالیت های قرآنی، یک میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و 3 میلیارد ریال از محل کمک های مردمی اختصاص یافته است.