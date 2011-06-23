راه روستاهای بالای 50 خانوار گلستان مناسب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین میر شفیع بعد از ظهر پنجشنبه در حاشیه افتتاح طرحهای راه و ترابری گلستان اظهار داشت: در حال حاضر دو هزار و 300 کیلومتر از راه های روستایی این استان آسفالت هستند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر از مجموع 151هزار کیلومتر از راه های روستاهای بالای 20 خانوار کشور 86 هزار کیلومتر آسفالت شده است و تا پایان سال جاری هفت هزار کیلومتر دیگر به این مجموعه اضافه می شود.

وی ادامه داد: ایمن سازی راه های روستایی با ایجاد معاونت خاص در پلیس راه ، نصب تابلو و علایم مورد نیاز و اصلاح تقاطع ها از دیگر برنامه های سال جاری در این بخش است.

میرشفیع گفت: همچنین تلاش می شود در سال جاری 50 درصد پیشرفت در توسعه راههای روستایی کشور رقم زده شود.

وی وضعیت راه های روستایی گلستان را در مقایسه با سایر استانهای شمالی مطلوب و عنوان کرد.

گلستان بیش از پنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.