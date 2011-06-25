به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که فضانوردان شاتل آتلانتیس تمرین های نهایی را پشت سر می گذارند، مهندسان ناسا به منظور آماده سازی شاتل دیسکاوری برای سفری زمینی به سوی جایگاه همیشگی خود در حال باز کردن قطعات ارزشمند آن هستند.

فضانورد "رکس والهایم"، خلبان"داگ هارلی"، فرمانده "کریس فرگوسن" و متخصص ویژه ماموریت "سندی مگنوس" چهار سرنشین آخرین ماموریت آخرین شاتل ناسا هستند، ماموریتی که قرار است تا 15 روز دیگر آغاز شود. این چهار فضانورد روز چهارشنبه در کنفرانس خبری که در پایگاه فضایی کندی برگزار شد حضور یافته و تاریخی ترین لحظات از برنامه شاتلهای ناسا را به ثبت رساندند.

در آخرین ماموریت به دلیل اینکه شاتلی برای حضور در عملیات نجات باقی نمانده تنها چهار فضانورد حضور خواهند داشت تا در صورت بروز اختلال و یا وارد شدن آسیب شدید به شاتل، چهار فضانورد به ایستگاه فضایی انتقال پیدا کنند تا در نهایت به همراه کپسول سایوز و به تدریج به زمین بازگردند.

سرنشینان آخرین ماموریت آخرین شاتل ناسا

آتلانتیس محموله ای کامل از تجهیزات و ملزومات ایستگاه فضایی را به همراه خواهد برد و ناسا نیز امیدوار است این تجهیزات بتوانند ایستگاه را تا زمانی که امکان ارسال مجدد محموله به وجود بیاید، پشتیبانی کند.

بر اساس گزارش رویترز، این صد و سی و پنجمین و آخرین پرواز شاتل آتلانتیس خواهد بود. شاتل اندیور در تاریخ اول ژوئن 2011 و شاتل دیسکاوری در ماه مارچ 2011 به دوران خدمت خود پایان دادند. هر سه این شاتلها در نهایت در سه موزه مختلف بازنشسته خواهند شد و به نظر می رسد دیسکاوری یکی از اولین بازنشسته های ناسا باشد که در حال انتقال به آخرین منزلگاه خود یعنی موزه ملی هوا فضا در واشنگتن است.

آخرین سفر زمینی دیسکاوری

شاتل دیسکاوری نیز در این میان، خود را برای آخرین سفر زمینی به سوی واشنگتن دی سی آماده می کند. این شاتل که در طول مدت خدمت خود 39 ماموریت را طی 27 سال با موفقیت به پایان رسانده برای انتقال به موزه ای در واشنگتن آماده می شود.

منظور از آماده شدن، جدا کردن قطعات ارزشمندی است که بر روی این شاتل وجود دارد. تصاویری که از دیسکاوری به ثبت رسیده این شاتل را بدون قطعات ارزشمندش نشان می دهد که برای رفتن به موزه ملی هوا فضا آماده می شود.

بر اساس گزارش دیلی میل، این شاتل آخرین ماموریت خود را در 9 مارچ 2011 و پس از پیمودن مسافت کلی 238 میلیون کیلومتر در طول دوران خدمت به پایان رساند، در این مدت شاتل دیسکاوری پنج هزار و 830 بار به دور زمین چرخیده و به طور کل 365 روز را در مدار سپری کرده است.

در تصاویر جدیدی که از دیسکاوری به ثبت رسیده اند، قطعاتی مانند ابزار فرود، قطعات الکتریکی و مکانیکی غیر ضروری و قطعات ارزشمندی مانند موتورهای آن از شاتل جدا شده اند، صحنه هایی که شاید برای دوستداران این شاتلهای کهنه کار و افرادی که تمامی ماموریتهای شاتلها را با اشتیاق دنبال کرده اند کمی غم انگیز به نظر بیاید.

مهندسان در حال جداسازی قطعات ارزشمند شاتل دیسکاوری

نمایی از اتاق بار شاتل دیسکاوری

صندلی خلبان و فرمانده شاتلی که دیگر از کار افتاده است

نمایی از یکی از اتاقکهای میانی شاتل