کاهش مشکلات کشور بدون کارآمد شدن نظام اداری میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آرامی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان در استانداری البرز افزود: اگر نظام اداری کشور کارآمد نشود، بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل نخواهد شد و این امر باید با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: فرهنگ و عمل و فناوری و ارتقای آنها بسیار مهم است و برای تحقق این ارتقا بودجه لازم است.
این مسئول عنوان کرد: بودجه در این زمینه، ابزار تحقق است که این امر، ضرورت تامین بودجه و اعتبار مالی کافی و مناسب را بیش از پیش اشکار می کند.
وی اظهار داشت: در زمینه نظام مدیریت کشور چهار سطح داریم که سطح اول و دوم به ترتیب، ملی و منطقه ای است.
برای هر منطقه یک شورای توسعه داریم
این مسئول گفت: در زمینه سطح منطقه ای باید گفت که کشور به چند منطقه تقسیم شده و برای هریک نیز یک شورای توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده است.
آرامی اضافه کرد: سطح سوم و چهارم نیز مربوط به استانی و شهرستانی است ضمن اینکه شورای هماهنگی توسعه منطقه ای با جدیت دولت اجرایی می شود.
وی یادآور شد: وجود این شورا کمک می کند تا موازی کاری ها از این برود که این امر در کاهش مشکلات تاثیرات فراوانی دارد.
این مسئول گفت: همچنین وجود شورای یادشده کمک می کند تا عدم هماهنگی بین استانهایی که درگیر یک موضوع و پروژه هستند، از بین رود و تعاملات و همکاری ها در این خصوص افزایش یابد.
در جلسه امروز در استانداری جمعی از مسئولان و روسای دستگاه های استان البرز و استانداری و اصحاب رسانه حضور داشتند.
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