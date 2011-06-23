کاهش مشکلات کشور بدون کارآمد شدن نظام اداری میسر نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آرامی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان در استانداری البرز افزود: اگر نظام اداری کشور کارآمد نشود، بسیاری از مشکلات دیگر نیز حل نخواهد شد و این امر باید با جدیت دنبال شود.

وی ادامه داد: فرهنگ و عمل و فناوری و ارتقای آنها بسیار مهم است و برای تحقق این ارتقا بودجه لازم است.

این مسئول عنوان کرد: بودجه در این زمینه، ابزار تحقق است که این امر، ضرورت تامین بودجه و اعتبار مالی کافی و مناسب را بیش از پیش اشکار می کند.

وی اظهار داشت: در زمینه نظام مدیریت کشور چهار سطح داریم که سطح اول و دوم به ترتیب، ملی و منطقه ای است.

برای هر منطقه یک شورای توسعه داریم

این مسئول گفت: در زمینه سطح منطقه ای باید گفت که کشور به چند منطقه تقسیم شده و برای هریک نیز یک شورای توسعه منطقه ای در نظر گرفته شده است.

آرامی اضافه کرد: سطح سوم و چهارم نیز مربوط به استانی و شهرستانی است ضمن اینکه شورای هماهنگی توسعه منطقه ای با جدیت دولت اجرایی می شود.

وی یادآور شد: وجود این شورا کمک می کند تا موازی کاری ها از این برود که این امر در کاهش مشکلات تاثیرات فراوانی دارد.

این مسئول گفت: همچنین وجود شورای یادشده کمک می کند تا عدم هماهنگی بین استانهایی که درگیر یک موضوع و پروژه هستند، از بین رود و تعاملات و همکاری ها در این خصوص افزایش یابد.

در جلسه امروز در استانداری جمعی از مسئولان و روسای دستگاه های استان البرز و استانداری و اصحاب رسانه حضور داشتند.