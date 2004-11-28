مسلمانان اندونزي در حمايت از مردم فلوجه تظاهرات كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در حدود 8000 تن از مسلمانان اندونزي امروز يكشنبه در خيابانهاي جاكارتا پايتخت اندونزي براي محكوم كردن حملات نيروهاي اشغالگر عراق به شهر فلوجه و برجاي گذاشتن بيش از 2000 كشته، تظاهرات گسترده اي را برپا كردند.

انبوه جمعيت تظاهر كنندگان براي نشان دادن خشم و نفرت خود از حملات نيروهاي آمريكايي به شهر فلوجه به بهانه از بين بردن نيروهاي مهاجم ومسلح عراق ولي كشتن جمع كثيري ازغيرنظاميان بي دفاع دربمبارانهاي هوايي با سردادن شعارهاي ضد آمريكايي به سوي سفارت آمريكا در جاكارتا تظاهرات كردند.

تظاهركنندگان مسلمان اندونزيايي كه تعداد زيادي از آنها را زنان مسلمان تشكيل مي دادند، فرياد مي زدند: " چند هزار انسان بي گناه ديگر بايد به خاطر دروغ هاي بوش كشته شوند" و يا " حمله آمريكا به فلوجه حمله به مسلمانان بود زيرا آنها در اين حمله شماري از مساجد را ويران كرده و تعداد زيادي از مسلمانان بي دفاع را كشتند".

تظاهركنندگان اعلاميه هايي را پخش مي كردند و پلاكاردهايي را با خود حمل مي كردند. بر روي يكي از اين پلاكارهاي تصوير بوش كشيده شده بود و در كنار آن تصوير الاغي با همان چهره بوش ترسيم شده بود و در زير آن نوشته شده بود "چه فرقي ميان اين دو است؟ "

اين تظاهرات كه مملو از زنان، مردان و كودكان اندونزيايي بود توسط " گروه مسلمانان" و حزب " عدالت آباد" تا مقابل سفارت آمريكا در جاكارتا سازماندهي و هدايت شد.