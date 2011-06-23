وضعیت بازار نقل و انتقالات منطقی نیست/ اردوی مس در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد مرفاوی در خصوص آخرین وضعیت مس کرمان گفت: خوشبختانه با مساعدت مسئولین باشگاه، مبالغ تسویه حساب تمامی بازیکنان آماده است و از روز شنبه هفته آینده تمرینات آمادگی فصل جدید به صورت جدی در کرمان آغاز خواهد شد.

مرفاوی در زمینه ترکیب جدید تیم گفت: شاکله اصلی تیم حفظ خواهد شد فقط در بعضی پستها نیاز به تقویت داریم که کمیته نقل و انتقالات باشگاه بازیکنان مورد نظر را پیگیری می کند و امیدواریم تا بتوانیم نیازهای خودمان را تامین کنیم هر چند وضعیت حاکم بر بازار نقل و انتقالات منطقی و شفاف نیست.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت نظم و انضباط تیمی افزود: بدون نظم و انضباط هیچ تیمی موفق نخواهد شد و خصوصا در فوتبال ما مسائل انضباطی و اخلاقی اهمیت ویژه ای دارد، انتظار داریم که بازیکنان اهمیت موضوع را درک کنند تا راندمان بهتری داشته باشیم.

مربی مس اضافه کرد: هر بازیکنی که به هر دلیلی روز شنبه خودش را به تمرینات تیم نرساند دلش با ما نیست و باید تکلیف خودش را هرچه سریعتر مشخص کند اگر قرارداد دارد و می خواهد برود، با باشگاه مذاکره کند و اگر مشکل دیگری هم دارد تا پایان هفته حل کند در غیر این صورت جریمه سنگینی انتظارش را می کشد و من هم با کسی در این زمینه شوخی ندارم اما احترام متقابل و حرمت فوتبال ایجاب می کرد که امروز حرف آخرم را بزنم که بعدا کسی نگوید بی اطلاع بوده است.

وی در زمینه وضعیت تیم در فصل پیش روی اظهار داشت: کادر فنی و بازیکنان جدید از هفته آینده تدریجا معرفی خواهند شد اما سیاست کلی ما همین طور که باشگاه اعلام کرده، توجه به جوانگرایی و پرورش استعدادهای استانی است که در چند سال اخیر در کرمان کارهای ارزنده ای در این زمینه شده است و ما هم به عنوان مربیان این کشور خودمان را موظف به خدمت به اینها می دانیم.

مرفاوی در مورد بازیکنان جداشده از جمع تیم گفت: تاکنون سه بازیکن از جمع ما جدا شده اند که برایشان آرزوی موفقیت دارم اما اگر کسی به فکر تغییر باشگاه هست، همین الان اعلام کند تا باشگاه مربوطه با باشگاه مس وارد مذاکره شود، ملی پوشان مس هم از شنبه بایستی در تمرینات حاضر باشند فقط ملی پوشان تیم ملی امید اجازه دارند شنبه و یکشنبه استراحت داشته باشند.

سرمربی مس کرمان تاریخ برپایی اردوی خارج از کشور را 15 تیرماه لغایت 25 تیرماه و مکان آن را کشور ترکیه اعلام کرد.