وضعیت بازار نقل و انتقالات منطقی نیست/ اردوی مس در ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد مرفاوی در خصوص آخرین وضعیت مس کرمان گفت: خوشبختانه با مساعدت مسئولین باشگاه، مبالغ تسویه حساب تمامی بازیکنان آماده است و از روز شنبه هفته آینده تمرینات آمادگی فصل جدید به صورت جدی در کرمان آغاز خواهد شد.
مرفاوی در زمینه ترکیب جدید تیم گفت: شاکله اصلی تیم حفظ خواهد شد فقط در بعضی پستها نیاز به تقویت داریم که کمیته نقل و انتقالات باشگاه بازیکنان مورد نظر را پیگیری می کند و امیدواریم تا بتوانیم نیازهای خودمان را تامین کنیم هر چند وضعیت حاکم بر بازار نقل و انتقالات منطقی و شفاف نیست.
وی با تاکید بر اهمیت رعایت نظم و انضباط تیمی افزود: بدون نظم و انضباط هیچ تیمی موفق نخواهد شد و خصوصا در فوتبال ما مسائل انضباطی و اخلاقی اهمیت ویژه ای دارد، انتظار داریم که بازیکنان اهمیت موضوع را درک کنند تا راندمان بهتری داشته باشیم.
مربی مس اضافه کرد: هر بازیکنی که به هر دلیلی روز شنبه خودش را به تمرینات تیم نرساند دلش با ما نیست و باید تکلیف خودش را هرچه سریعتر مشخص کند اگر قرارداد دارد و می خواهد برود، با باشگاه مذاکره کند و اگر مشکل دیگری هم دارد تا پایان هفته حل کند در غیر این صورت جریمه سنگینی انتظارش را می کشد و من هم با کسی در این زمینه شوخی ندارم اما احترام متقابل و حرمت فوتبال ایجاب می کرد که امروز حرف آخرم را بزنم که بعدا کسی نگوید بی اطلاع بوده است.
نظر شما