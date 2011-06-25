گزینه جدید وزارت ورزش بدون تاخیر معرفی شود/ سعیدلو هم شانسی ندارد!

سید جلال یحیی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: رئیس جمهوری باید برای جلوگیری از آسیب های بیشتر به عرصه ورزش و جوانان، هرچه سریع‌تر وزیر جدیدی برای این وزارتخانه معرفی کند و ادامه بلاتکلیفی این وزاتخانه لطمات جبران ناپذیری به بدنه ورزش کشور، تیم های ملی و قشر جوان کشور وارد خواهد کرد.

وی عدم رای اعتماد مجلس به سجادی را نتیجه مستقیم تاخیر 5 ماهه در اجرای قانون وزارت ورزش و جوانان در موعد قانونی از سوی دولت عنوان کرد و اظهار داشت: هنگامی که مجلس پس از تصویب قانون وزارت ورزش و جوانان، به صورت آشکار مشاهده کرد که مسئولان ورزش کشور به شکل‌های مختلف علیه وزارت قانونی فعالیت می‌کنند، دیگر امیدش را نسبت به مفید و کارآمد بودن افراد حاضر در حوزه ورزش برای فعالیت در وزارت ورزش به یاس تبدیل شد و طبیعی بود که در این فضای منفی گزینه دولت از سازمان تربیت بدنی با اقبال نمایندگان مجلس روبرو نشود.

نماینده مردم تفت و میبد در مجلس با بیان اینکه مسئولان سازمان تربیت بدنی سابق تعامل مثبتی با مجلس نداشتند، اظهار داشت: ناکارآمدی سازمان تربیت بدنی سابق و فعالیت مسئولان این سازمان در مقابل وزارت ورزش و جوانان موضع منفی نسبت به سعیدلو و سجادی در مجلس ایجاد کرد و همین امر موجب شد که نمایندگان مردم به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان رای اعتماد ندهند.



یحیی‌زاده نامه غیرمتعارف رئیس جمهوری درمعرفی وزیر ورزش و جوانان را یکی ازعوامل مؤثر در رای نیاوردن سجادی عنوان کرد و ادامه داد: نامه رئیس جمهوری رای آوردن سجادی را دشوارتر کرد و نیز رای منفی شورای مرکزی اصولگرایان به وزارت سجادی بر رای کلی نمایندگان مجلس تاثیر منفی گذاشت .



عضو فراکسیون ورزش با اشاره به عدم حمایت جمعی و اکثریتی این فراکسیون از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان تصریح کرد: فراکسیون ورزش قرار بود بعد از معرفی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش و جوانان، جلسه‌ ای با وزیر پیشنهادی داشته باشد اما در اعتراض به نامه رئیس جمهور این جلسه لغو شد و در نهایت تنها بعضی از اعضای این فراکسیون از سجادی حمایت کردند.



وی در مورد شانس سعیدلو برای تصدی پست وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد : با تمام ارتباط خوبی که با سعیدلو دارم و ایشان را شایسته تر از سجادی می‌دانم اما در 5 - 6 ماه اخیر شرایط به ‌گونه ‌ای بوده که در صورت معرفی سعیدلو به احتمال زیاد وی هم رای نخواهد آورد. بنابراین لازم است کسی که درچند ماه اخیر درسمت خاصی در حوزه ورزش نبوده است به عنوان وزیر ورزش معرفی شود.

