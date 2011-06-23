55 میلیارد ریال برای مسکن مهر کردکوی هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، 477 واحد مسکن مهر روز پنجشنه همزمان با سفر وزیر مسکن و شهرسازی در این شهرستان افتتاح شد.

از این تعداد واحدهای مسکونی 150 واحد در قالب خودمالکی و 126 واحد نیز در قالب بافتهای فرسوده در این شهرستان ساخته شد.

این واحدها قالب افتتاح متمرکز پنج هزار واحد مسکن مهر استان گلستان با حضور وزیر مسکن و شهرسازی انجام شد.

از این تعداد واحدها مجموع کل واحدهای قابل افتتاح خودمالک دو هزار و 920 واحد و واحدهای قابل افتتاح دولتی 250 واحد و بافت فرسوده هزار و 890 واحد است.



کلنگ زنی بیمارستان آیت الله طاهری گرگان افتتاح متمرکز مسکن مهر استان گلستان از جمله برنامه های نیک زاد بود.



بیمارستان 320 تختخوابی آیت الله طاهری گرگانی با 450 میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی می شود و مقرر است در سال 94 به بهره برداری برسد.



همچنین عملیات اجرایی راه آهن ایران - ترکمنستان نیز با حضور نیکزاد آغاز شد.