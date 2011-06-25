به گزارش خبرنگار مهر، روز هفتم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام جهانی 2011 مکزیک جمعه شب با برگزاری چهار دیدار پیگیری شد که تیم مکزیک میزبان جام با پیروزی در ثانیههای پایانی برابر هلند، ضمن حذف قهرمان اروپا، مقتدرانه به مرحله بعدی این رقابتها صعود کرد.
در دیگر مسابقه گروه A کرهشمالی قهرمان آسیا پیروزی را برابر کنگو با تساوی عوض کرد تا وداع زودهنگامی با این جام داشته باشد و نماینده قاره آفریقا به عنوان تیم دوم گروه راهی مرحله بعدی شود.
در گروه B ژاپن با نتیجه 3 بر یک آرژانتین را شکست داد تا به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شده و با این موفقیت شگفتیساز جام چهاردهم لقب بگیرد. فرانسه هم با تساوی برابر جامائیکا به عنوان تیم دوم گروه B به مرحله بعدی راه یافت. البته آرژانتین همچنان شانس صعود به مرحله حذفی جام به عنوان تیم سوم گروه را داد.
نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:
گروه A:
* کرهشمالی یک - کنگو یک
گلها: جو یونگ چول(14) برای کرهشمالی - کریست انکوکو(75) برای کنگو
* مکزیک 3 - هلند 2
گلها: جیوانی کاسیلاس(29)، کارلوس فیهرو(43) و ارتور گونزالس(4+90) برای مکزیک - ممفیس دپای(47) و کیله ابهسیلو(63) برای هلند
جدول ردهبندی گروه A:
1- مکزیک 9 امتیاز، کنگو 4 امتیاز، کرهشمالی 2 امتیاز، هلند یک امتیاز
گروه B:
* ژاپن 3 - آرژانتین یک
گلها: دایسوکه تاگای(4)، نائومیچی اوئهدا(20) و هیروکی آکینو(74) برای ژاپن - برایان فریهرا(87) برای آرژانتین
* فرانسه یک - جامائیکا یک
گلها: یاسینه بنزیا(58) برای فرانسه - آندره لوئیس(58) برای جامائیکا
جدول ردهبندی گروه B:
1- ژاپن 7 امتیاز، 2- فرانسه 5 امتیاز، 3- آرژانتین 3 امتیاز، 4- جامائیکا یک امتیاز
صحنهای از دیدار نوجوانان مکزیک و هلند
نتایج روز پنجم:
گروه C:
* انگلیس 2 - کانادا 2
گلها: آدام مورگان(46) و بلایر تورگوت(77) برای انگلستان -
* روآندا صفر - اروگوئه یک
گل: لئوناردو پایس(5+90) برای اروگوئه
گروه D:
* آمریکا یک - ازبکستان 2
گلها: آلفرد کوروما(47) برای آمریکا - بودیر داوالاتوف(13) و آبوسک ماخستالیف(54- پنالتی) برای ازبکستان
* جمهوری چک یک - نیوزلند صفر
گلها: لوکاس جولیس(28) برای نیوزلند
نتایج روز ششم:
گروه E:
* آلمان 3 - بورکینافاسو صفر
گلها: کورای گونتر(4)، لوانت آیسیسک(26- پنالتی) و میتشل ویسر(64) برای آلمان
* پاناما یک - اکوادور 2
گلها: یورمان آگویلار(33) برای پاناما - جردن جیم(61) و خوزه سوالوس(82) برای اکوادور
گروه F:
* برزیل یک - استرالیا صفر
گل: آدریان(76) برای برزیل
* دانمارک 2 - ساحل عاج 4
گلها: کنت زوهوره(9) و ویکتور فیشر(32) برای دانمارک - سلیمان کولیبالی(23، 37، 41-پنالتی و 69) برای ساحل عاج
روز هشتم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان جهان 2011 مکزیک امروز شنبه با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
گروه C:
* انگلیس - اروگوئه
* روآندا - کانادا
گروه D:
* آمریکا - نیوزلند
* جمهوری چک - ازبکستان
