آموزش و پرورش استان مرکزی فیلم "گنج" تهیه و تولید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سجادی ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: فیلم تلویزیونی گنج با هدف ترویج فرهنگ قرانی در بین دانش آموزان در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی تهیه و تولید می شود.

وی ادامه داد: فیلم تلویزیونی گنج با 200 میلیون ریال سرمایه گذاری در قالب 60 دقیقه تهیه و تولید خواهد شد.

سجادی یادآور شد: پیش بینی می شود این فیلم در دهه کرامت همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) در استان اکران شود.

وی گفت: نقش بازیگران نوجوان این فیلم تلویزیونی را دانش آموزان استان مرکزی هنرنمایی خواهند کرد.