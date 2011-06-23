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۲ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۷

با رویکرد قرآنی/

آموزش و پرورش استان مرکزی فیلم "گنج" تهیه و تولید می کند

اراک - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی از ساخت فیلم گنج با رویکرد قرآنی توسط سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سجادی ظهر پنج شنبه با اعلام این خبر در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: فیلم تلویزیونی گنج با هدف ترویج فرهنگ قرانی در بین دانش آموزان در سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی تهیه و تولید می شود.

وی ادامه داد: فیلم تلویزیونی گنج با 200 میلیون ریال سرمایه گذاری در قالب 60 دقیقه  تهیه و تولید خواهد شد.

سجادی یادآور شد: پیش بینی می شود این فیلم در دهه کرامت همزمان با میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه (س) در استان اکران شود.

وی گفت: نقش بازیگران نوجوان این فیلم تلویزیونی را دانش آموزان استان مرکزی هنرنمایی خواهند کرد.

کد مطلب 1342606

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