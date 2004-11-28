براي جهاني شدن موسيقي بايد جوانان را حمايت كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر، لوريس چكناوريان ، آهنگساز و رهبر اركستر، تصريح كرد: معمولا گفته مي شود كه رهبري اركستر از 60 سالگي به بعد ، ثمر مي دهد و آغاز مي شود، به همين دليل اگر مي خواهيم رهبر اركستري درحد و اندازه هاي جهاني داشته باشيم ، بايد نسل جوان را حمايت كنيم.

وي در ادامه از الكساندر رهبري ، فريدون ناصري ، فرهاد مشكات ، لوريس هويان و ايرج و منوچهر صهبايي به عنوان رهبران اركستري نام برد كه در كار خود موفق بوده و حرفه اي عمل كرده اند.

سازنده اپراي "رستم و سهراب" افزود: براي پيشرفت در بحث رهبري اركستر، بايد از هنرمندان اين عرصه حمايت كرد و امكانات لازم را برايشان فراهم ساخت تا آنها بتوانند به تحصيلات در رشته رهبري اركستر بپردازند.

چكناوريان وضعيت آهنگسازي در ايران را نيز مثبت ارزيابي كرد و گفت: عليرضا مشايخي ، كياوش صاحب نسق و نادر مشايخي از آهنگسازان موفق ايراني در عرصه موسيقي مدرن هستند و در حوزه موسيقي كلاسيك هم بايد از احمد پژمان نام برد.

اين آهنگساز با بيان اين كه براي تشكيل اركستري در سطح جهاني به بودجه فراواني احتياج است گفت: در اين رابطه بايد راديو و تلويزيون و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي وارد عمل شوند.

رهبر سابق اركستر فيلامورنيك ارمنستان ياد آور شد: در تمام دنيا نوازنده هايي از ساير ملل را براي اركستر سمفونيك دعوت مي كنند، ما نيز ضمن هدايت آهنگسازان جوان خود، بايد نوازندگاني را از كشورهاي ديگر دعوت كنيم تا بتوانيم اركستري را در سطح جهاني تشكيل دهيم .

چكناوريان برگزاري "همايش بين المللي هنرو جهاني شدن" را كه 27 و 28 دي ماه در تهران برگزاري مي شود، مثبت و تاثير گذار دانست و دراين باره گفت: اين همايش مي تواند موقعيتي را براي تعامل هنرمندان فراهم كند، به شرطي كه فقط محدود به سخنراني نباشد، بلكه به برپايي نمايشگاه ها و اجراي كنسرت نيز بپردازد.