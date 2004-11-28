يك تا 5 ماه حبس براي مردان فراري از پرداخت نفقه

علي سيفي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب افزود: مجازات كيفري كه براي مردان فراري از پرداخت نفقه در نظر گرفته شده در دادگاه كيفري بررسي مي شود.

وي افزود : برخورد و مجازات افرادي كه از پرداخت نفقه به عنوان حق قانوني زن خودداري مي كنند امري الزامي است تا شايد از اين طريق مردان مجبور به پرداخت نفقه به زن شوند .

وي گفت : پرداخت نفقه از وظايف زوج است و با عواطفي كه اكثر مردم كشور ما دارند نسبت به اين تعهد خود عمل مي كنند اما عده اي نيز در اين ميان به رغم وضعيت مالي مناسب از پرداخت نفقه به زن خودداري مي كنند.

وي افزود : تشديد مجازات براي فردي كه به علت عدم تمكن مالي قدرت پرداخت نفقه را ندارد نمي تواند در شرايط زن تغييري ايجاد كند يعني در واقع تشديد مجازات براي اين مردان ثمري براي زنان نخواهد داشت.

سيفي گفت : با توجه به اينكه احكام اسلامي و قانون ، دريافت نفقه را حق قانوني زن بداند، وضعيت مالي نامطلوب مرد نمي تواند دليلي براي عدم پرداخت نفقه از سوي او باشد .

قاضي شعبه 235 دادگاه خانواده خاطر نشان كرد : با وجود اينكه مجازات كيفري براي مردان فراري از پرداخت نفقه در نظر گرفته شده اما در حال حاضر درصد بسياري از پروندهاي رسيدگي شده در دادگاه خانواده مربوط به شكايت زنان از مردان به دليل عدم پرداخت نفقه است .