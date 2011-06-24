  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۵:۱۷

دراعتراض به اعدام یک کارگر؛

اعزام کارگران اندونزیایی به عربستان متوقف می شود

اعزام کارگران اندونزیایی به عربستان متوقف می شود

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: وزیر کار اندونزی از توقف اعزام کارگران اندونزیایی به عربستان سعودی در پی اعدام و گردن زدن یک کارگر اندوزیایی متهم به قتل در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی اندونزی (آنتارا)، " مهیمن اسکندر" با بیان اینکه از اول ماه آگوست سال جاری مطابق با 10 مرداد ماه اعزام کارگران به عربستان متوقف می شود، افزود: تا زمانی که دولت عربستان سعودی نسبت به امضای تفاهم نامه حفاظت از حقوق کارگران اندونزیایی اقدام کند، این تعلیق پابرجا خواهد بود.

بر اساس گزارش رسانه های اندونزی، بیش از 70 درصد از یک میلیون و 200 هزار کارگر اندونزیایی شاغل در خارج از این کشور، در کشورهای حوزه خلیج فارس مشغول به کار هستند.
 
این در حالی است که عربستان سعودی روز چهارشنبه به دلیل عدم اطلاع رسانی به دولت اندونزی قبل از اجرای حکم اعدام تبعه اندونزی عذرخواهی کرد.
 
در ادامه اعتراضات مردمی و رسمی نسبت به گردن زدن کارگر اندونزیایی در عربستان، روز گذشته شاخه زنان نهضت العمای اندونزی نیز از دولت این کشور خواست اعزام کارگران به عربستان سعودی را متوقف کند.
 
یک کارگر اندونزیایی روز شنبه 18 ماه ژوئن مطابق با 28 خرداد ماه به جرم قتل همسر کارفرمای خود و پس از اقرار به ارتکاب جرم در دادگاه، در شهر مکه گردن زده شد.
 
کد مطلب 1342685

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها