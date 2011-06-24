کارگروه رسیدگی به جرایم شهرداریها تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید‌ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی استانها که پنجشنبه در ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: در مفاهیم دینی و اسلامی، می‌توانیم ویژگی های جامعه سالم را پیدا کنیم و از گذشته نیز این موضوع که آرمان شهر، مدینه فاضله و شهر اسلامی دارای چه ویژگی‌هایی است، مورد بحث و گفت‌‌وگو بوده است.

وی ادامه داد: در فرهنگ قرآنی ما، خداوند متعال همه را به راه اسلام دعوت کرده و به صراط مستقیم نیز هدایت می‌کند چرا که در جهان آخرت تنها نتیجه‌ای که مطرح می‌شود، از نتایج عملکرد انسان در این عالم است.

آگاهی و تعقل دو رکن جامعه سالم



معاون اول قوه قضائیه با بیان این که جامعه سالم جامعه‌ای است که پرستش، تعاون، صلح و عدالت در آن تحقق پیدا کرده باشدگفت: در حقیقت اگر جامعه‌ای تمام استعداد‌هایش در جهت تقرب به خدا قرار گیرد، جامعه سالم است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: جامعه سالم دارای دو رکن اساسی است. رکن آگاهی و رکن تعقل، در واقع نظم اجتماعی و برنامه‌ریزی بر آگاهی و تعقل استوار است، جامعه سالم انسان را به دارالسلام سوق می‌دهد، در واقع آنچه که انسان در این دنیا کشت می‌کند، نتیجه‌اش دارالسلام است.

وی اضافه کرد: برای تشکیل جامعه سالم که مبتنی بر کلام خداوند، سنت پیامبر (ص) و فرهنگ دینی باشد، باید به سوی دارالسلام پیش برویم و این کار، ساز و کاری دقیق را می‌طلبد تا آموزه‌های دینی شکل گیرد.

مجلس و شورا جلوه های مردم سالاری دینی است

حجت‌الاسلام رئیسی بیان کرد: در طول تاریخ اسلام از شروع دوران فقه اجتماعی تا به حال، در جای جای فقه بحث از ولایت فقیه مطرح بوده است. در واقع حرکت انقلابی از امام خمینی (ره) شروع شده و آیت‌الله شهید بهشتی برای آن ساختارسازی کرده است تا جریان ولایت فقیه جریان یابد.

معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: از جلوه‌های ارزشمند، می‌توان به رأی مردم و گرد هم آمدن نمایندگان مردم اشاره کرد که این از جلوه‌های مردم‌سالاری دینی است.

وی عنوان کرد: بسیاری به دنبال این هستند که مردم‌سالاری دینی را بشناسند، در واقع ویژگی جامعه مردم و شهر اسلامی مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی و عدالت است.

حجت‌الاسلام رئیسی ادامه داد: هیچ مفهومی بعد از مفهوم توحید، گستردگی عدالت را ندارد. در واقع عدل و توحید، عدل و عدالت، عدالت آفاقی، عدالت اجتماعی، عدالت قضایی، عدالت و معاد در آیه دینی ما به طور گسترده مطرح شده است.

شهر اسلامی شهری است مبتنی بر عدالت

وی افزود: شهر اسلامی شهری است که مبتنی بر عدالت بوده و باید‌ها و نبایدها در آن رعایت شود. در حقیقت هر چیزی که حق را در آن رعایت نکنیم، عدالت نیست.

معاون اول قوه قضائیه گفت: وظیفه نمایندگان مردم در شهر و روستا وظایف سنگینی است، برای تعالی انسان و عدالت در پرتو خداخواهی و خداشناسی باید زمینه لازم فراهم شود، در واقع جامعه سالم را مردان و زنانی که از سلامت اخلاقی و روحی برخوردارند، می‌توانند شکل دهند.

یک انسان ناسالم می‌تواند در تمام بخش‌ها انحرافات ایجاد کند

حجت‌الاسلام رئیسی بابیان این که یک انسان ناسالم می‌تواند در تمام بخش‌ها تأثیر‌گذار بوده و اشکالات و انحرافات جدی‌تری ایجاد کند گفت: سلامت به عنوان یک نقطه مهم است که تضمین تداوم آن در جامعه سالم است.

وی افزود: به برخی افراد قدرت زیادی داده می‌شود که ظرفیت لازم برای آن را ندارند، در واقع برخی افراد تحمل بسیاری از موارد و موضوعات را ندارند که همه آن به ظرفیت بر می‌گردد، شکست، پیروزی، علم، ثروت و بی‌ثروتی، ظرفیت می‌خواهد.

معاون اول قوه قضائیه در ادامه گفت: هر رابطه ناسالم باید به عنوان ضد ارزش مطرح شود و روابط سالم و قانونمند می‌تواند در جامعه سالم مدنظر قرار گیرد.

نفش شورا عالی استان ها در پیشگیری از جرم قابل توجه است

حجت‌الاسلام رئیسی بیان کرد: نقش افراد در شورای عالی استان‌ها در پیشگیری از جرم و تخلف مؤثر است چرا که پروند‌ه‌هایی که در دادگستری‌ها در خصوص تخلفات شهرداری‌ها به عنوان شکایات مردم مطرح می‌شود، می‌تواند توسط شورای عالی استان‌ها لیست شده تا به آن رسیدگی شود.

تشکیل کارگروه برای رسیدگی به جرایم شهرداری ها

وی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم کارگروهی بین دستگاه قضایی و دادگستری تشکیل شود تا به شکایات مردم در خصوص تخلفات شهرداری‌ها رسیدگی شود و پروند‌ه‌ها در دادگستری و دیوان عدالت اداری کاهش یابد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: آمادگی داریم در دستگاه قضایی ابتدا مسائل را آسیب‌شناسی کرده و بعد راهکاری برای آن بیندیشیم تا در دستگاه قضایی پرونده‌ها را کاهش دهیم، در واقع این کارگروه بین دستگاه قضایی و شهرداری باعث می‌شود که ابتدا آسیب‌شناسی صورت گرفته و بعد به دنبال راهکار باشیم که این امر بسیار مؤثر و مفید است.

شورا و شهرداری ها در راستای عدالت گام بردارند



وی گفت: از شورای عالی استانها و شهرداری‌ها انتظار داریم با توجه به اینکه در قانون اساسی جایگاه دارند، در راستای عدالت برای مردم گام بردارند تا همگرایی در جهت پیشبرد اهداف شهر و روستا ایجاد شود.

حجت الاسلام رئیسی افزود: چنانچه بر شوراها نظارت صورت گیرد و نظارت نیز در شوراها تضمین شود تا شوراها از مسیر اصلی منحرف نشوند.

انتخاب قضات با دقت انجام می شود / برخورد با قضات اقدامی است نه اعلامی



وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا تخلفات قضات جدی گرفته نشده و اعلام نمی‌شود، اظهار داشت: در بحث گزینش قضات بسیار دقت به عمل می‌آید. در واقع نظارت بر کار شخص و عملکرد آنها صورت می‌گیرد. حفاظت اطلاعات قوه قضائیه چنانچه نارسایی‌ در شخصی وجود داشته باشد به آن رسیدگی می‌کند همچنین در عملکرد قضات نیز در زمینه تصمیمات و آرا نظارت صورت می‌گیرد.

معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: علاوه بر آن نظارتی را در دیوان عالی کشور مطرح کردیم که نسبت به عملکرد قاضی نظارت شود و با تخلفات و مسائل در خصوص قضات، رسیدگی دقیق شده و برخورد لازم صورت گیرد. در حقیقت این موارد اقدامی است نه اعلامی، بسیاری از کارها تنها نیاز به اقدام داشته و اعلام ضرورت ندارد.

کاهش 50 درصدی اعضای شورای حل اختلاف

وی گفت: ساز و کار احقاق حق در نظر گرفته شده و در حال اجراست. همچنین شایعاتی در خصوص رسیدگی نشدن به تخلفات برخی قضات مطرح است که نباید به این شایعات توجه کرد چرا که باید صحت عمل را در عمل نشان دهیم تا همه متوجه شوند که صحت عمل وجود داشته و آن را احساس کنند.

حجت‌الاسلام رئیسی عنوان کرد: درصد قابل توجهی از دعاوی به صورت صلح و سازش حل می‌شود و به دادگستری کشیده نمی‌شود، چنانچه دعاوی در خود شهرداری‌ها و شورای اسلامی حل شود و به دادگستری کشیده نشود، ما استقبال می‌کنیم. در واقع هرچقدر کار به جلو پیش می‌رود مجموعه منسجم‌تر، حساب‌شده‌تر و با ساز و کار گام بر می‌دارد.

وی ادامه داد: شورای حل اختلاف بیش از 100 هزار نیرو داشت که به دلیل نبود استخدام و افتخاری کار کردن آنها این تعداد قریب به 50 هزار نفر شد که در حال حاضر در شورای حل اختلاف کار می‌کنند.