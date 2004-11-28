جشنواره تئاتر استان قم آغاز به كار كرد

حسين پارسايي مسوول امور هنري اداره كل ارشاد قم و دبير اجرايي جشنواره تئاتر قم به خبرنگار مهر در قم گفت: در اين جشنواره كه از پنجم آذرماه شروع شده، گروه‌هاي مختلف تئاتر به ارائه برنامه خواهند پرداخت.

وي با بيان اين‌كه در اين جشنواره 8 نمايش در معرض ديد قرار مي‌گيرد، برخي از اين نمايش‌ها را «دنياي مطبوعاتي آقاي اسراري» به كارگرداني علي فرحناك؛ «نقش» به كارگرداني زهرا محمد باقري، «كمد» به كارگرداني امير بيطرفان و «بهترين مامان اين حوالي» به كارگرداني محمدرضا كوهستاني معرفي كرد.

پارسايي همچنين از نمايش «شب مويه ها» به كارگرداني كوروش زارعي، «آه از دست اين ويكتور هوگو» به كارگرداني محسن ساجدي، «مردمي دربند» به كارگرداني سيد جواد طاهري و «حلقه مفقوده» به كارگرداني سيد حسين فدايي حسين به عنوان ديگر آثاري كه براي نمايش در نهمين جشنواره تئاتر استان قم انتخاب شده‌اند، ياد كرد.

دبير اجرايي جشنواره تئاتر استان قم، از برگزاري نشست‌هاي ويژه تماشاچيان با حضور هنرمندان به عنوان فعاليت‌هاي جنبي اين جشنواره يادكرد و افزود: در كنار اين جشنواره، حميد سمندريان در خصوص كارگرداني، محمد رحمانيان در خصوص نمايش نامه نويسي و رضا كيانيان در خصوص بازيگري سخنراني خواهند نمود.

پارسايي در پايان گفت: مراسم اختتاميه نهمين جشنواره تئاتر استان قم، نهم آذر ماه با حضور مسؤولان وزارت ارشاد و مركز هنرهاي نمايشي در تالار غدير كتابخانه آيت‌ا… خامنه‌اي قم برگزار خواهد شد.