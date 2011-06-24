به گزارش خبرگزاری مهر، مرمت منارهها و کاشیکاریهای سر در ورودی مسجد امام(ره) اصفهان که از اواخر سال گذشته آغاز شده، تا به حال 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
بر اساس اعلام پایگاه میراث جهانی میدان امام اصفهان، با وجود اینکه پروژه مرمت منارهها و کاشیکاریهای سردر ورودی مسجد امام از اواخر سال 89 آغاز شده، تا سه ماه آینده به مرحله نهایی میرسد.
برای اجرای این پروژه که از اهمیت بسیاری برخوردار است، اعتبار 56 میلیون تومانی در سال 89 تخصیص یافت.
تاکنون کاشیهای پشت سردر ورودی میدان امام به طور کامل برداشته شده است.
به گزارش مهر، در حال حاضر با توجه به نظام هندسی که در این کاشیها وجود دارد وضعیت آنها بررسی و بازچینی میشوند.
هنوز اقدامی در راستای مرمت منارهها انجام نشده اما اجرای این پروژه به طور کامل به پیمانکار بخش خصوصی واگذار شده که پیشبینی زمان سه ماهه برای آن انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، چهار حجره مربوط به میدان امام اصفهان به عنوان یکی دیگر از مهمترین پرژوههای پیش رو مورد بازسازی قرار میگیرند.
این حجرهها در طبقه دوم میدان حد فاصل عالی قاپو و مسجد امام واقع شدهاند.
این حجرهها که بقایای خشت هنوز در آنها معلوم است بر اساس مدارک و شواهد و طبق بازسازیهای قبلی به منظور اتصال منتهی علیه شمالی و جنوبی در دست مرمت قرار گرفتهاند.
