سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: عده ای از افراد دانسته و یا ندانسته اقدام به حمل و استفاده از نمادهای شیطان پرستی در سطح شهر می کنند. پلیس ابتدا به این افراد تذکر و در صورت تداوم حمل نمادها با آنها برخورد می کند.

وی با بیان اینکه شهروندان به ویِژه جوانان باید بدانند که استفاده از اینگونه نمادها ممنوع است، ادامه داد: پلیس مراکز تولید و فروش نمادهای شیطان پرستی را شناسایی و پلمپ کرده و با این پدیده برخورد قاطع می کند.

رییس پلیس تهران با اشاره به برخورد قاطع پلیس با عفاف ستیزان تصریح کرد: اجازه نمی دهیم عده ای عفاف ستیز جو شهر و جامعه را متشنج کرده و با پوشش نامناسب امنیت اجتماعی را به خطر اندازند. در طرح جدید امنیت اخلاقی خوشبختانه مردم همکاری خوبی با پلیس داشتند و هیچگونه برخوردی میان ماموران و عفاف ستیزان به وجود نیامد.



ساجدی نیا با بیان رضایت 98 درصدی مردم از اجرای طرح امنیت اخلاقی گفت: با اجرای این طرح خوشبختانه بسیاری از ناهنجاری ها کاهش یافته است و شاهد ارتقا امنیت اخلاقی و اجتماعی در سطح معابر هستیم.