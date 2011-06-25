۴ تیر ۱۳۹۰، ۷:۵۷

سردار ساجدی نیا به مهر خبرداد:

جمع‌آوری نمادهای شیطان پرستی/ برخورد قاطع پلیس با عفاف‌ستیزان

رئیس پلیس تهران با اشاره به جمع آوری نمادهای شیطان پرستی از برخورد قاطع با فروشندگان این نمادها خبر داد.

سردار حسین ساجدی نیا در گفتگو با مهر اظهار داشت: عده ای از افراد دانسته و یا ندانسته اقدام به حمل و استفاده از نمادهای شیطان پرستی در سطح شهر می کنند. پلیس ابتدا به این افراد تذکر و در صورت تداوم حمل نمادها با آنها برخورد می کند.

وی با بیان اینکه شهروندان به ویِژه جوانان باید بدانند که استفاده از اینگونه نمادها ممنوع است، ادامه داد: پلیس مراکز تولید و فروش نمادهای شیطان پرستی را شناسایی و پلمپ کرده و با این پدیده برخورد قاطع می کند.

رییس پلیس تهران با اشاره به برخورد قاطع پلیس با عفاف ستیزان تصریح کرد: اجازه نمی دهیم عده ای عفاف ستیز جو شهر و جامعه را متشنج کرده و با پوشش نامناسب امنیت اجتماعی را به خطر اندازند. در طرح جدید امنیت اخلاقی خوشبختانه مردم همکاری خوبی با پلیس داشتند و هیچگونه برخوردی میان ماموران و عفاف ستیزان به وجود نیامد.

ساجدی نیا با بیان رضایت 98 درصدی مردم از اجرای طرح امنیت اخلاقی گفت: با اجرای این طرح خوشبختانه بسیاری از ناهنجاری ها کاهش یافته است و شاهد ارتقا امنیت اخلاقی و اجتماعی در سطح معابر هستیم.

