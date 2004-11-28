ژاپن از انگليس حمايت نظاميان خود را درخواست خواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري رويترز، يك روزنامه ژاپني درشماره امروزيكشنبه خود آورده است: ژاپن از ارتش انگليس خواستار حمايت از نيروهاي خود در جنوب عراق پس از عقب نشيني نظاميان هلندي از اين منطقه در مارس سال آينده شده است.



روزنامه " آساهي شيمبون" با اعلام اين خبر مي افزايد: ژنرالهايي از نظاميان ژاپني وانگليسي دراين باره ديدار كرده و درخواست خود را مطرح كرده اند اما نظاميان انگليسي تاكنون تعهدي درباره اعزام نيرو به جنوب عراق نداده اند.



يادآور مي شود 550 نظامي ژاپني در شهر" السماوه" در جنوب عراق استقراردارند كه ماموريت غيرنظامي از جمله مشاركت در روند بازسازي و تهيه آب شرب سالم را برعهده دارند.



در حال حاضر نيروهاي هلندي مستقر درپايگاه نزديكي به پايگاه نيروهاي ژاپني مسئوليت برقراري امنيت شهر السماوه را برعهده دارد، تصميم به خروج نظاميان خود در مارس آينده گرفته است.



همچنين قرار است "هنري كامب" وزير دفاع هلند براي توضيح جزئيات خروج نظاميان كشورش از عراق درهفته جاري با مسئولان ژاپني ديدار كند.



ناظران سياسي پيش بيني مي كنند نخست وزير ژاپن مدت زمان ماموريت نظاميان اين كشور را در عراق افزايش دهد.

اين روزنامه چاپ توكيو به نقل از وزير دفاع ژاپن ادامه داد: انگليس بر تمامي مناطق جنوبي عراق كنترل دارد و اگر ضروري باشد از نيروهاي انگليسي خواهيم خواست تا از برقراري امنيت حمايت كنند.



اين روزنامه مي افزايد: اگر به درخواست ژاپني ها براي اعزام نيروهاي بيشتر انگليسي پاسخ مثبت داده نشود، از نظاميان عراقي براي برقراري امنيت استفاده خواهد شد.

