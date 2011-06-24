به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی پنجشنبه شب در حاشیه بزرگداشت شهدای هفتم تیر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه یکی از سخت ترین کارها در کشور، کار قضایی است گفت: در دستگاه قضایی رسیدگی سریع و دقیق به پرونده ها مطرح است و این اولویت دستگاه است تا هر پرونده با سرعت و دقت انجام شده و این خود زمینه پیشگیری از جرایم را فراهم می کند.

وی افزود: دستگاههای اجرایی کشور هر یک مسئول پیشگیری از ناهنجار ها هستند و باید در این مسیر حرکت کنند. به عنوان مثال در بحث پیش گیری از مفاسد اقتصادی و مفاسد اجتماعی دستگاههای متولی باید در کاهش این جرایم فعالیت و بررسی کنند که چرا و چگونه این جرایم رخ می دهد.

معاون اول قوه قضائیه در مورد اقدامات دستگاه قضا در بحث امنیت اجتماعی و مبارزه با اشرار گفت: به دادستانهای سراسر کشور دستور داده شده تا در پرونده های موادمخدر، مفاسد اجتماعی و اشرار با همکاری نیروهای انتظامی و امنیتی به سرعت پرونده ها را پیگیری کرده و تا حصول نتیجه قطعی آن را دنبال کنند تا حکم نهایی اجرا شود حتی در دیوان عالی کشور هم خارج از نوبت باید این پرونده ها پیگیری شود تا مردم در جریان کار قرار بگیرند.

حجت الاسلام رئیسی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی برآخرین نتیجه جلسات 10 کارگروه ویژه در هفته قوه قضائیه گفت: به اعضای کارگروهها ابلاغ شده تا نتایج جلسات خود را در نشست سراسری قوه قضائیه که هفته آینده برگزار می شود قرائت کنند که ضمانت اجرایی آن مطرح کردن نتایج کارگروهها در جلسات مسئولان عالی قضایی و اجرای سریع آنهاست.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا پرونده های قضایی در سال گذشته افزایش داشته است، گفت: اینکه می گوییم 12 میلیون پرونده درسال گذشته ثبت شده است صحیح نیست زیرا تمامی فرآیندهای رسیدگی به یک پرونده به عنوان یک رکورد ثبت می شود یعنی اگر یک پرونده در دادسرا، دادگاه و اجرای حکم مراحل مختلف را طی کند شاید 5 یا 6 بار روند فعالیت آن ثبت شود برای همین ما می گوییم در سال گذشته 12 میلیون رسیدگی به پرونده ها ثبت شده است.

معاون اول قوه قضائیه به تمامی دستگاههای اجرایی توصیه کرد تا با همکاری دستگاه قضایی تخلفاتی را که موجب شکایت می شود آسیب شناسی کنند. به عنوان مثال پرونده های مربوط به شهرداری ها و امور مالیاتی بسیار زیاد است که باید دلایل افزایش آن را آسیب شناسی و برای رفعش اقدام کنیم.

رئیسی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اختلاف نظر رئیس دستگاه قضا با وزیر امور خارجه در مورد حضور گزارشگران ویژه حقوق بشر در ایران گفت: دستگاه قضا دیدگاهش این است که حضور گزارشگر ویژه با فتنه همراه است زیرا آنها می خواهند با هدایت ضد انقلاب پس از حضور در ایران جنجال درست کنند برای همین ما با حضور این افراد مخالفیم.