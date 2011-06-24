موسوی هوایی: شیوه پیامبر(ص) برای تبلیغ/ گفتمان دینی روشی اثرگذار و ماندگار است



حجت الاسلام سید جواد موسوی هوایی معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی در رابطه با تبلیغ و اطلاع رسانی دینی اظهار داشت: وقتی حرکتهای جوانان را در کشور، حرکتهای توده مردم نسبت به تعهد به انقلاب و اسلام و عشقی که پیامبر اکرم(ص) از خود نشان می دهند، مشاهده می‌کنیم مسئله جایگاه و ضرورت اطلاع رسانی در کشور روشن می شود.علاوه بر اینکه باید نسلهای مختلف خود را برمبنای آرمانهای انسانی و الهی قرآن، پیامبر و اهل بیت تربیت کنیم، از این رو نسل به نسل باید مسئله اطلاع رسانی دینی را گسترده تر از گذشته ، با زبان به ادبیات روز داشته باشیم.

وی اضافه کرد: یکی از روشهای ضروری برای تبلیغ اسلام، روشی است که پیامبر اسلام استفاده می کرد. پیامبر مبلغانی را تربیت می کرد و به شهرهای مختلف اعزام می کردند تا آنها مردم را با زیست و کلام خود آشنا کرده و آنها را به اسلام دعوت کنند.

موسوی هوایی گفت: تبلیغات چهره به چهره دارای مدلهای مختلفی است که در میان آن می توان به بحث گفتمانهای دینی اشاره کرد که سازمان تبلیغات اسلامی آن را راه اندازی کرده است. این مدل در میان نسل جوان بسیار تأثیرگذار بوده چرا که دیگر یک فرد در آن متکلم وحده نیست و جلسه به صورت تعاملی برگزار می شود.

قاضی زاده: کارشناس اخبار دینی نداریم/ تعارف از زبان اطلاع‌رسانی دینی حذف شود



دکتر علی اکبر قاضی زاده مدرس و روزنامه نگار باسابقه نیز گفت: متأسفانه جهان اسلام همچنان از نظر اطلاع رسانی نیازمند غرب است و علت اصلی این نیازمندی تکنولوژی است، برای مثال اگر بخواهیم درباره اندونزی اطلاع رسانی دینی کنیم، منبع ما باز هم آسوشیتدپرس، رویترز ، خبرگزاری آلمان، خبرگزاری فرانسه و ماهواره های غربی خواهد بود.

وی افزود: جهان اسلام هنوز نتوانسته از نظر تکنولوژی توزیع، انتشار و تولید خبر با جهان غرب رقابت کند، هنوز هم به علت همان سلطه بر آسمان و زمین ( اشاره ای به ماهواره در فضا و دیشهای روی زمین) هنوزهم ما مسلمانان در همه جای جهان نیازمند شبکه های اطلاع رسانی غربی هستیم. وقتی یک کشور اسلامی یک شبکه اطلاع رسانی درست می کند با این اندیشه که نوعی استقلال داشته باشد، این شبکه نیز به شبکه های غربی شباهت پیدا می کند.

این روزنامه نگار باسابقه گفت: بنابراین تصور می کنم حقایق جهان اسلام از نظر اطلاع رسانی به علت ضعف فناوری همچنان در دنیا منتشر نمی شود و به گوش تشنگان نمی رسد، جهان اسلام در این شرایط نمی تواند حقوق خود را از بعد اطلاع رسانی در شرایط این سلطه خبری تحقق بخشد. در این شرایط روشن است که وقتی ما از این امکانات برخوردار نیستیم، به عنوان مصرف کننده اخبار جهان صنعتی باقی می مانیم.

براساس اظهارات دکتر قاضی زاده بالابردن تکنولوژی انتشار خبر و آموختن راهکارهای حرفه ای در پالایش خبرهای تخصصی این حوزه را می توان از راهکارهای توجه به اخبار حوزه دین و اعتقادات تلقی کرد، اما از طرف دیگر وی اظهار داشت که این حوزه نسبت به سایر اخبار تنوع و تکثر ندارد.

ابراهیمی: برخی رسانه‌ها دین را نمی‌شناسند/"منبر" همچنان بهترین ابزار تبلیغ است



حجت الاسلام حسین ابراهیمی رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد و نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رادیو، تلویزیون، ماهواره و اینترنت در جریان اطلاع رسانی فعال هستند، اما حقیقت امر اینجاست که مسئله اطلاع رسانی و تبلیغ دینی باید با هنر همراه و به مخاطب ارائه شود تا میزان تأثیرگذاری آن بالاتر رود.

وی با اشاره به ساخت فیلم و سریالهای مذهبی بعنوان یکی از راهکارهای تبلیغ دین گفت: پیامهایی که سریالهای دینی به مخاطب منقل می کنند اثرگذار است و مخاطب را برای همیشه مسخر خود می کند و به سادگی از ذهن مخاطب خارج نمی شود.

ابراهیمی گفت: بهترین نوع تبلیغ دین که همواره اثرگذار و ماندگار بوده ، تبلیغ چهره به چهره است که مبلغ و مخاطب یکدیگر را ببینند که امر همان بحث منبر و سخنرانیهای مذهبی و دینی است. برای مثال برنامه های مذهبی که از رسانه ها پخش می شوند ممکن است مخاطبان بسیاری داشته باشند، اما افرادی که در این راه مانده اند کسانی هستند که پای منبرها نشسته اند.

رئیس مرکز رسیدگی به امور مساجد در رابطه با مطرح کردن بحث اطلاع رسانی دینی در فضای رسانه تأکید کرد: افرادی که می خواهند مباحث دینی را مطرح کنند باید مایه دینی داشته باشند. عدم آشنایی با دین از سوی برخی رسانه ها عامل اصلی کم توجهی به مباحث دینی در رسانه است .

نیک نژاد: تلفیق شیوه‌های سنتی و مدرن در تبلیغ دینی/ جایگاه واقعی دین درک نشده است



حجت الاسلام نصیر نیک نژاد رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران در رابطه با تبلیغ و اطلاع رسانی دینی گفت: اطلاع رسانی که در ادبیات دینی به جای آن از واژه تبلیغ استفاده می شود امروز نسبت به گذشته با شیوه های متفاوتی صورت می گیرد.

وی افزود: اطلاع رسانی دینی هم با شیوه های سنتی موثر صورت می گیرد و هم استفاده از تکنولوژی ارتباطات امروز صورت می گیرد. بهترین شیوه اطلاع رسانی دینی در این مقطع زمانی و این شرایط فرهنگی و اطلاع رسانی تلفیق روشهای موثر سنتی با روشهای نوین تبلیغی است.

حجت الاسلام نیک نژاد با تأکید بر استفاده از تکنولوژیهای نوین و ابزار روز اظهار داشت: استفاده از ابزارهایی چون هنر برای اطلاع رسانی دینی نیز تأثیر گذار خواهد بود به طوری که ابزار هنر و تبلیغ دینی بایکدیگر تلفیق شوند تا بیشتر تأثیرگذاری را روی مخاطب اعمال کند.

نیک نژاد در تبیین علل کم توجهی به مباحث دینی از سوی رسانه ها گفت: عدم درک واقعی از جایگاه و تأثیرات دین توسط امپراطوری رسانه ای جهان مهمترین علل کم توجهی و یا بی توجهی به مباحث دینی است. اگر آنها تأثیر دین در اصلاح، پیشترفت و تعالی بشر درک کنند به اخبار دینی روی می آورد.