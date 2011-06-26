به گزارش خبرگزاری مهر، مایکل دامت فیلسوف بریتانیایی و استاد پیشین دانشگاه آکسفورد در اثر خود با عنوان "ماهیت و آینده فلسفه" به طرح دیدگاههای خود درباره فلسفه و موضوع آن پرداخته است.

کتاب "ماهیت و آینده فلسفه" از سوی انتشارات دانشگاه کلمبیا منتشر شده و دامت در آن به بررسی ارتباط فلسفه با حوزه‌هایی چون علوم، دین و اخلاق پرداخته است.

او این پرسش را مطرح می‌کند که فلسفه به چه موضوعاتی می‌پردازد و اساساً فلسفه درباره چیست؟

برای کواین و برخی دیگر از فیلسوفان آمریکایی معاصر، فلسفه انتزاعی‌ترین بخش علم است.

بر این اساس فلسفه به خودی خود دست به مشاهده نمی‌زند و مانند علوم از آزمایش نیز بهره نمی‌گیرد. اما فلسفه ارتباطی با علم دارد و با آن همراهی می‌کند.

بر اساس دیدگاه ویتگنشتاین علم و فلسفه در روش و هدف راه متمایزی می‌پیمایند. شیوه و روش فلسفی بر اساس دیدگاه وی از شیوه و روش علمی کاملاً متمایز است. همچنین اهداف فلسفه با اهداف علم متفاوت هستند.

شاید بسیاری از فیلسوفان معاصر با این دیدگاه ویتگنشتاین هم عقیده باشند که علم و فلسفه به طور اساسی در کیفیت با یکدیگر متفاوت و متمایز هستند. ویتگنشتاین خیلی رادیکال بود و معتقد بود که فلسفه هیچ نتیجه ای برای عرضه ندارد.

بر اساس دیدگاه وی، گزاره‌های قابل بیانی که بشود ثابت کرد حقیقی هستند در فلسفه وجود ندارد. به اعتقاد وی فلسفه عینکی جلوی چشم می‌گذارد. این عینک به وسیله مجادلات فیلسوفان پیشین کدر و تار شده است.

باید توجه داشت که برای بررسی پرسشها و مسائل فلسفی باید به پارادایمی که موضوع در آن مطرح می‌شود توجه داشت. باید پارادایمهای فلسفی را شناخت تا ابعاد موضوع مورد بحث برای ما مشخص و معین شود.