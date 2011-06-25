تحویل 400 هزار واحد مسکن مهر تعاونی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی علوی در جریان بازدید از تعاونی های مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و شهر جدید پرند استان تهران، گفت: روند واگذاری واحدهای تکمیل شده به اعضاء با توجه به اولویت بندی های قانونی به درستی صورت نمی پذیرد.

قائم مقام وزیر تعاون، اظهار داشت: بهترین گزینه و بازوی اجرایی بخش تعاون بهره گیری از توان و برکت تشکل های مردمی در قالب تعاونی ها است که این مهم در عملکرد تعاونی ها و اجرای سیاست های اقتصادی مشهود است.

علوی ادامه داد: تاکنون تمامی 400 هزار واحدی که تحویل متقاضیان مسکن در سراسر کشور شده است همگی در قالب ساخت و سازهای تعاونی های مسکن بوده است که با توجه به اینکه با نظارت مستقیم خود اعضاء صورت گرفته است از قیمت تمام شده پایین تر و کیفیت ساخت بالاتری نیز برخوردار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعاونی ها از سرعت عمل بیشتری در ساخت و ساز نسبت به سایر سازندگان دارند و در هر نقطه کشور که عقب افتادگی طرح مسکن مهر وجود دارد، به علت عدم واگذاری به موقع اراضی مورد نیاز از سوی مسکن و شهرسازی است.