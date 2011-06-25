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۴ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

علوی اعلام کرد:

تحویل 400 هزار واحد مسکن مهر تعاونی در کشور

تحویل 400 هزار واحد مسکن مهر تعاونی در کشور

قائم مقام وزیر تعاون از تحویل 400 هزار واحد مسکونی مهر در کشور خبر داد و گفت: به دلیل عدم واگذاری به موقع زمین توسط مسکن و شهرسازی، در برخی از نقاط عقب افتادگی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی علوی در جریان بازدید از تعاونی های مسکن مهر شهرستان های رباط کریم و شهر جدید پرند استان تهران، گفت: روند واگذاری واحدهای تکمیل شده به اعضاء با توجه به اولویت بندی های قانونی به درستی صورت نمی پذیرد.

قائم مقام وزیر تعاون، اظهار داشت: بهترین گزینه و بازوی اجرایی بخش تعاون بهره گیری از توان و برکت تشکل های مردمی در قالب تعاونی ها است که این مهم در عملکرد تعاونی ها و اجرای سیاست های اقتصادی مشهود است.

علوی ادامه داد: تاکنون تمامی 400 هزار واحدی که تحویل متقاضیان مسکن در سراسر کشور شده است همگی در قالب ساخت و سازهای تعاونی های مسکن بوده است که با توجه به اینکه با نظارت مستقیم خود اعضاء صورت گرفته است از قیمت تمام شده پایین تر و کیفیت ساخت بالاتری نیز برخوردار خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر تعاونی ها از سرعت عمل بیشتری در ساخت و ساز نسبت به سایر سازندگان دارند و در هر نقطه کشور که عقب افتادگی طرح مسکن مهر وجود دارد، به علت عدم واگذاری به موقع اراضی مورد نیاز از سوی مسکن و شهرسازی است.

کد مطلب 1342816

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