به گزارش خبرنگار مهر، عباس ترابیان، سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال به دنبال شکست تیم فوتبال امید کشورمان مقابل عراق در مرحله انتخابی المپیک 2012 لندن گفت: این خیلی بد است که ما در یک شرایط خاص و ویژه کوچک‌ترین فرد یک مجموعه را هدف قرار داده و تمام تقصیرات را متوجه آن فرد بدانیم.

وی با تاکید براینکه کادر سرپرستی جدید تیم فوتبال امید کشورمان باید در آغاز دوره همکاری خود با این تیم تمامی مدارک بازیکنان و مربیان تیم امید را بصورت کامل از کادر سرپرستی پیشین دریافت می کردند، گفت: آقای پرهیزگار، سرپرست پیشین تیم امید می بایست اطلاعات دقیق و تاثیرگذار تیم را به آقای حاجیلو به عنوان سرپرست جدید منتقل می کرد.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال یادآور شد: بعد از بازی تیم فوتبال امید ایران مقابل قرقیزستان نامه‌ای از طرف فیفا به فدراسیون فوتبال آمد که طی آن اسامی بازیکنان و مربیانی که در آن مسابقه کارت زرد دریافت کرده و حتی از زمین اخراج شده بودند، درج شده بود.

وی در برنامه ورزش و مردم گفتگو می کرد، افزود: آقای نبی پس از رسیدن این نامه به فدراسیون فوتبال، روی آن مرقوم کرده بود که محتویات نامه به اطلاع کمیته‌های تیم‌های ملی، جوانان و کادر سرپرستی و فنی تیم امید برسد که این اتفاق صورت گرفت.

ترابیان با تاکید براینکه خیلی روشن و واضح است که در این رابطه چه شخص یا افرادی مقصر هستند، گفت: فردی که مسئول تیم امید بوده باید اطلاعات تیم امید را به مسئول بعدی این تیم تحویل می داده که متاسفانه این چنین نشده است. اینکه چرا این مدارک تحویل نشده و دنبال چه چیزی بوده‌اند، مشخص نیست. به عقیده من بحث روشن است و نباید پراکنده گویی کنیم.

سرپرست کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال ضمن اشاره به اینکه نامه‌های مربوط به تیم امید به دست امید جمالی، یکی از کارمندهای روابط بین الملل فدراسیون رسیده است، خاطر نشان کرد: نامه‌ای که محرومیت کامیابی نیا در آن به اطلاع فدراسیون فوتبال ایران رسیده بود، موجود است و روی آن قید شده که رونوشت نامه باید به چه افرادی می رسید.

تیم فوتبال امید کشورمان با تحمل شکست در دیدار مقابل عراق از راهیابی به مرحله سوم مسابقات فوتبال انتخابی المپیک بازماند تا حسرت حضور فوتبال ایران در بازی‌های المپیک 40 ساله شود.