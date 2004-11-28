بسيج در سطح مديريت كلان بهترين راه گشاي مشكلات كشور است

به گزارش خبرنگار مهر در قم ، دكتر رامين مؤسس اتحاديه راه اسلامي در اروپا در همايش مشترك بسيج دانشجويي اداري و اساتيد دانشگاه قم گفت : بسيج به عنوان مجموعه ‌اي از برگزيدگان قشر‌هاي مختلف اجتماعي در زمان جنگ مدافع كشور بودند و در زمان صلح ، محافظ امنيت ملي ايران محسوب مي‌ شوند.

اين استاد دانشگاه افزود: در تمام كشور‌هاي جهان گروه‌ هاي مردم‌ يار به عنوان پيش آهنگ در حوادث طبيعي يا خدمت رساني عمومي به جامعه به كار گرفته مي ‌شود . وي اظهار داشت : در جامعه اسلامي ايران بسيج بيش قراول حركت‌ هاي عمومي خدمت ‌رساني به مردم است و در مسايل سياسي و مذهبي ، قشر نخبه و برگزيده محسوب مي‌ شود .

دكتر رامين تصريح كرد : بسيج كه پشتوانه نيرو‌هاي مسلح ماست درعين حال پيشگام جامعه درهر حركت اصلاحي به شمار ميرود و عامل اصلي رشد علمي و پيشرفت ما در كسب فناوري مدرن است و درعين توانمندي‌ ها و بروز استعداد‌هاي شگرف انساني ، مظهر غيرت ملت ايرانيان و نماد اخلاق گرايي و معنويت در ايران اسلامي است .

وي خاطر نشان كرد : تمام كساني كه دشمن ايراني و مخالف آسايش ، امنيت و سعادت جامعة ايران و اخلاق ستيز و معنويت گريز هستند بايد به طور طبيعي مخالف بسيج و بسيجيان باشند .

مؤسس اتحاديه راه اسلامي در اروپا در پايان تأكيد كرد: بسيج در سطح مديريت كلان كشور بهترين راه گشاي بن ‌بست‌ ها و بر طرف كننده مشكلات است و بايد به بهترين نحو از اين قشر خدوم استفاده كرد.