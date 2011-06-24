هوای امروز پایتخت در شرایط ناسالم است

محمد رستگاری کارشناس آلودگی هوای محیط زیست استان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای سازمان محیط زیست امروز جمعه شاخص ذرات معلق کمتر 5/2 میکرون روی عدد 103 ایستاده تا هوای تهران را در شرایط ناسالم قرار دهد.

وی افزود: امروز شاخص ذرات معلق کمتر از 10 میکرون عدد 67 را نشان می دهد و هوای تهران از این نظر در شرایط سالم است.

به گفته رستگاری، امروز ایستگاههای سنجش آلودگی هوای محیط زیست برای آلاینده منواکسید کربن،ازن، دی اکسید نیتروژن و دی اکسید گوگرد به ترتیب اعداد 33، 49، 37 و 31 را نشان می دهند که با توجه به این شاخص ها هوای تهران از نظر این آلاینده ها در شرایط پاک قرار دارد.

او با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی مبنی بر نیمه ابری تا ابری بودن آسمان فردای پایتخت گفت: هوای تهران فردا نیز با قرار گرفتن آلاینده ها در دامنه مشابه امروز احتمالاً در شرایط ناسالم باقی می ماند.