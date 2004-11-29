شركت سرمايه گذاري گردشگري بزودي تشكيل مي شود

محمد باقر نحوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: اساسنامه شركت سرمايه گذاري گردشگري بدنبال رايزنيهاي بانك مكركزي با مسولين سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري و تصويب اساسنامه ، پذيره نويسي براي اين شركت از اواسط آذ رماه آغاز مي شود و سرمايه گذاران بخش گردشگري مي تواند نسبت به خريد سهام اقدام نمايند.

وي گفت : اين شركت با فعاليت گروهي از دست اندركاران گردشگري در بخش خصوصي تشكيل مي شود و فعاليتهاي خود را در حوزه هاي مرتبط با سرمايه گذاري بخش خصوصي متمركز مي كنند.

وي افزود: اقدامات مورد نظر براي تدوين اساس نامه اين شركت به اتمام رسيده و متقاضيان مي توانند از نيمه آذرماه سال جاري نسبت به خريد سهام اقدام نمايند و در روزهاي آينده شرايط پذيره نويسي آن اعلام مي شود .

وي تصريح كرد : كار شركت سرمايه گذاري خدمات گردشگري برقراري پروازهاي هوايي داخلي و خارجي ، اتمام تمام پروژه هاي فني ، مالي ، تجاري ، خدماتي ، صنعتي ، ساخت وساز واداره سرمايه گذاري ها درحوزه گردشگري ، مشاركت با شركت هاي داخلي و خارجي و .برقراري تسهيلات الكترونيكي و اينترنتي از جمله فعاليتهاي اين شركت است.

وي گفت : اين شركت شرايط مساعد و مناسبي را براي فعاليت همه جانبه و هدايت سرمايه گذارهاي بخش خصوصي درحوزه گردشگري فراهم مي كند.