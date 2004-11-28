ادامه مذاكرات فشرده ميان تهران، پاريس، لندن و برلين// دو دور مذاكره مستقيم ايران و اروپا در وين// آفريقاي جنوبي با چهار پايتخت تماس هاي مكرر دارد

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين، اين چهار كشور در تماس هاي فشرده اي كه در دو روز گذشته با يكديگر داشته اند درباره آخرين تغييرات احتمالي در متن پيش نويس ارايه شده به چانه زني پرداختند.



اين گزارش مي افزايد هيات ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در وين روز گذشته با وجود تعطيل رسمي در وين پايتخت اتريش، دو دور گفتگوي مستقيم با هيات هاي ديپلماتيك و سفراي فرانسه، انگليس و آلمان انجام داده اند.



در اين گفتگوها كه پنجمين و ششمين دور از مذاكرات مستقيم ايران و سه كشور اروپايي در چند روز گذشته در وين به شمار مي رود، ايران همچنان بر اعمال تغيير در بند يك اجرايي اين پيش نويس اصرار دارد.



اين گزارش مي افزايد: آفريقاي جنوبي نيز با برقراري تماس هاي جداگانه با چهار پايتخت سعي در به نتيجه رساندن اين مذاكرات داشته است.



اين كشور يكي از سه عضو گروه كشورهاي غيرمتعهد (تروئيكاي نم) در شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي هسته اي است.



خبرنگار اعزامي مهر در ادامه گزارش خود مي افزايد، ديپلمات هاي غربي از نگراني سه كشور اروپايي از به نتيجه نرسيدن اين مذاكرات خبر داده اند، اما در عين چهار طرف اين مذاكرات نسبت به نتيجه رسيدن اين مذاكرات اميدوار هستند.



گفته مي شود مقام هاي واشنگتتن تماس هاي تلفني جداگانه اي با پايتخت هاي سه كشور اروپايي در دو روز گذشته داشته اند.



يكي از محورهاي مهمي كه همزمان با اعمال تغيير در بند يك اين پيش نويس در حال انجام است، مذاكرات فني ميان ايران و آژانس درباره فعاليت 20 سانتريفيوژ است.



تهران همچنان اصرار دارد كه فعاليت اين تعداد از دستگاه هاي غني سازي كه قرار است بدون تزريق مواد هسته اي، به فعاليت بپردازند جزء فعاليت هاي تحقيقاتي محسوب مي شود اما آژانس مدعي است اين فعاليت جز اقدامات آزمايشي هسته اي ايران به شمار رفته و فعاليت تحقيقاتي به شمار نمي آيد.

