۴ تیر ۱۳۹۰، ۰:۱۶

هشدار به مدیران بیمارستانی /

کشف 30 نوع عفونت در بالشهای بیمارستانی!

دانشمندان انگلیسی با بررسی بالشهای بیمارستانی با عمر دو سال در آنها حدود 30نوع مختلف از عفونتها را کشف کردند و نشان دادند که این عناصر آلودگی یک سوم وزن بالش را به خود اختصاص می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان بیمارستان سنت برث و سرویس بهداشت ملی در انگلیس بالشهای صدها بیمارستان را در این کشور بررسی کردند.

نتایج این تحقیقات نشان داد که تنها دو سال پس از مصرف بالشها در بهترین حالت، یک سوم وزن بالشهای بیمارستانی از عناصر آلوده و خطرناکی چون پوست مرده، باکتریها، کرمهای ریز پنبه و گرد و غبار تشکیل شده است.

به گفته این محققان، اغلب در بیمارستانها، پرستاران به طور مرتب و با دقت دستهای خود را با آب و صابون شستشو می دهند و ملحفه ها و روکش بالشها و پتوها پس از هربار مصرف ضدعفونی می شوند اما به ندرت کسی به خطرات بهداشتی تشکها و بالشهای قدیمی و آلوده فکر می کند.

براساس گزارش نیوزفود، این تحقیقات نشان داد که در این بالشها که از بخشهای مختلف بیمارستانی انتخاب و آزمایش شده بودند حداقل 30 نوع مختلف آلودگی پیدا شد که برای بیمارستانها درصدی بسیار بالا و غیرقابل قبول است.

به اعتقاد این پژوهشگران، تنها راه جلوگیری از شیوع این عفونتها تعویض بالشها حداقل یکبار در ماه است.

