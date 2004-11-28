اصغر طهماسبي انصراف داد

اصغر طهماسبي عضو سابق تيم ملي و سرپرست فعلي تيم تكواندو و پرسپوليس درمورد علت انصراف خود به خبرنگار" مهر" گفت : من از سال 70 به بعد تكواندو را نزد استاد خود مهدي قدمي پيگيري كرده ام و در تمام كارها با او مشورت مي كنم . هنگامي كه قصد ثبت نام براي حضور درانتخابات هيات تكواندو تهران را داشتم به دليل وقت كم و عدم دسترسي به ايشان نتوانستم در اين مورد با او مشورت كنم و پس از آنكه با وي مشورت كردم ايشان صلاح نديدند كه در اين برهه از زمان وارد هيات شوم به همين دليل از كانديداتوري هيات تكواندو انصراف دادم.
طهماسبي در پايان گفت : تنها انصراف داده ام و به نفع هيچ كس كنار نرفتم و براي رييس آينده آرزوي موفقيت كرده و هر زمان كه به وجود بنده نيازباشد آماده خدمت هستم .
جوانترين كانديداهاي تصدي رياست هيات تكواندو استان تهران انصراف داد.
