کشت نشای گوجه فرنگی استاندارد در آبیک آغاز شد

حسن نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهارداشت: این نشاء ها در سطح دو هکتار از مزارع شهرستان با این روش نوین کشت شده است.



به گفته وی در این روش نشای مورد نیاز مزارع در محیط گلخانه و در سینی های مخصوص کشت و پس از رشد نشاء به حد کافی به مزرعه انتقال و کشت می شود.

نصیری کاهش مدت زمان تولید نشاء، جلوگیری از انتقال آفات و بیماریها و کاهش میزان مصرف سموم، صرفه جویی در میزان مصرف بذر، سهولت در انتقال و کاشت نشاء، صرفه جویی در مصرف آب، افزایش میزان تولید و زودرسی محصول را از جمله فواید استفاده از این روش نسبت به نشاء ریشه لخت برشمرد.

این مسئول یادآورشد: با توجه به مزایای این روش پیش بینی می شود در سالهای آینده قسمت اعظم نشاء تولیدی این شهرستان با این روش صورت گیرد.