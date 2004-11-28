خاتمي: ايران و ونزوئلا در مناطق خاورميانه و آمريكا مي توانند ، مكمل يكديگر باشند

به گزارش خبرنگار سياسي مهر صبح امروز در مجموعه فرهنگي سعد آباد هوگوچاوز رييس جمهور ونزوئلا مورد استقبال رسمي سيد محمد خاتمي رييس جمهوري كشورمان قرار گرفت و در آغاز مذاكرات رسمي دو كشور روساي جمهور ايران و ونزوئلا در جمع خبرنگاران به ارايه نظراتشان در خصوص سطوح روابط دو كشور پرداختند.

خبرنگار صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران از هوگو چاوز در خصوص سطوح كنوني روابط دو كشور پرسيد كه وي در پاسخ گفت : من به ايران سفر كرده ام تا سطح روابط را مجددا و پس از برگزاري رفراندوم در كشورم ارزيابي كنيم.

وي اضافه كرد: پيش از بررسي سطح روابط در عرصه بين المللي بايد روابط دو جانبه ايران و ونزوئلا را مورد ارزيابي قرار دهيم و روابط دو جانبه را در سطح بين الملل مشاهده كنيم .

چاوز گفت: براي اينكه بتوانيم اين پيمان را بيش از پيش تحكيم بخشيم به ايران آمده ام.

وي در بخش ديگري از سخنان خود از خاتمي به عنوان يك تحليلگر بزرگ و برجسته ياد كرد و گفت: در همين ابتداي ديدارها آقاي خاتمي اظهار داشتند كه ونزوئلا وارد فاز جديد از پيشرفت خود شده است و اين چارچوب و هدف ديدار ماست و بايد ديد كه روابط در اين دوره جديد چگونه تنظيم مي شود.

وي با اشاره به اينكه از اين دوره رياست جمهوري دو سال باقي مانده گفت: معتقدم كه بايد براي اين دوره جهش بسيار بزرگ و يك حركت انقلابي را در نظر داشته باشيم و آنچه از پيش را داشتيم را تقويت كنيم و تا بي نهايت نيز پيش رويم.

چاوز گفت: پيمان ميان دو كشور ايران و ونزوئلا هدفمند و استراتژيك است و ما در روابط بين المللي خود تحت تاثير هيچ كشور خارجي قرار نداريم. ما قويا با ايده جهان تك قطبي مخالف هستيم و آنچه كه به عنوان يك كشور كوچك مي توانيم ارائه دهيم آماده هستيم كه تقديم كنيم و اين سفر منطقه اي من مويد اين ادعاهاست.

در ادامه اين مصاحبه خبرنگار تلويزيون ونزوئلا از خاتمي رييس جمهوري كشورمان درخصوص برخي سرمايه گذاري مشترك ميان دو كشور پرسيد كه وي در پاسخ گفت: من بايد از نقش چاوز در دفاع از منافع توليد كنندگان درعين توجه به منافع مصرف كنندگان تقدير كنم. زيرا كه امروز اوپك در بهترين شرايط خود بسر مي برد بنابراين وجود چاوز فقط براي ملت ونزوئلا غنيمت نيست بلكه براي همه كشورهايي كه درحال توسعه هستند و مسير توسعه را طي مي كنند ، غنيمت است.

رييس جمهوري اضافه كرد : ملت بزرگ ونزوئلا قدردان وجود وي هستند و از او حمايت مي كنند.

خاتمي درادامه با اشاره به دو سفر گذشته خود به ونزوئلا ابراز اميدواري كرد كه تا پايان دوره رياست جمهور خود نيز دوباره به اين كشور سفر كند.

رييس جمهور متذكرشد :ونزوئلا درموقعيت فوق العاده حساس آمريكا و ايران در موقعيت حساس خاورميانه مي توانند مكمل يكديگر درمسير توسعه و همكاري هاي دو جانبه باشند.

خاتمي با اشاره به استعدادها و اهداف مشترك دو كشور گفت: همكاري هاي ما از حد همكاري هاي تجاري بايد فراتر باشد و بصورت همكاري هاي توسعه اي درآيد.

وي اضافه كرد: بايد حضور بخش هاي خصوصي را در كشورهاي يكديگر تقويت كنيم و از طريق تقويت بخش كشاورزي به تقويت اقتصاد ملي و امنيت ملي كمك كنيم.

خاتمي با اشاره به چندين طرح عمراني و كشاورزي كه در سطح روابط دو كشور وجود دارد گفت: پروژه هاي صنعتي و همچنين برنامه هايي كه براي توسعه آبياري مدرن و قطره اي در ونزوئلا هست با توجه به نقشي كه مواد اوليه در مباحث اقتصادي دارد مي توانند باعث گسترش سطوح اقتصادي دو كشور باشد.

وي تصريح كرد: كه بايد دو كشور از فعاليت و همكاريهاي علمي نيز برخوردار باشند و بتوانند با استفاده از استعدادهاي موجود همكاري و پيشرفت ها را تسريع بخشند.

وي در پايان تاكيد كرد كه ما قطعا در مذاكرات خود بر توسعه همكاري هاي همه جانبه تاكيد خواهيم كرد.