همایش فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار اردبیل پیش از ظهر جمعه طی سخنانی در این همایش از کسب رتبه برتر کشوری این استان به لحاظ ترکیب جمعیت شهری و روستایی خبر داد و اظهار داشت: باید با برنامه ریزی مدون نه تنها این ترکیب حفظ شود، بلکه با مهاجرت معکوس به جمعیت روستایی استان افزوده شود.



سید حسین صابری با بیان اینکه این برنامه ریزی با شعار و وعده های محقق نشده عملی نخواهد شد، اضافه کرد: رمز تحقق این مهم به دست فرمانداران، بخشداران و دهیاران بوده و تنها با ادامه فعالیتهای با کیفیت و کسب رضایت عمومی مردم به دست خواهد آمد.



وی دهیاران را آخرین عنصر دولت در روستاها عنوان کرد و افزود: با توجه به اینکه دهیاران منتخب مردم بوده و از وجهه مردمی برخوردارند و هم از سوی دولت منصوب شده اند، بنابراین با همراهی مردم و دولت می توان درصد موفقیت برنامه های تدوین شده را تضمین کرد.



روستاها در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها موفق تر بوده اند

استاندار اردبیل با اشاره به همراهی و هدایتگری دهیاران در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در روستاها یادآور شد: هم اکنون روستائیان در اجرای موفق این قانون از شهرنشینان پیشی گرفته اند که این مهم در نتیجه تلاش دهیاران محقق شده است.



وی اجرای طرح تحول اقتصادی، افزایش اشتغال و تولید در روستاها، تولید ثروت، جلوگیری از مهاجرت روستائیان، تلاش برای ماندگاری مردم در روستاها، اجرای طرحهای عمرانی در این مناطق و... را از مهمترین برنامه های امسال دهیاران در روستاها عنوان کرد.



صابری توسعه و ترویج بیمه روستایی و عشایری را از دیگر برنامه های دهیاران و بخشداران دانست و متذکر شد: دهیاران برای کسب رضایت عمومی باید در اجرای طرحهای خدماتی و پروژه های اجرایی دقت کرده و ضمن انتقال نیازهای روستاها با سطوح بالاتر مدیریت، حضور حداکثری مردم را در انتخابات آینده فراهم کنند.



گازرسانی و آبرسانی به روستاها تسریع شود



در این همایش بخشدار مرکزی شهرستان پارس آباد نیز گازرسانی و تامین آب شرب سالم را از مهمترین نیازهای روستاهای استان عنوان کرد و ابراز داشت: اجرای پروژه های گازرسانی و آبرسانی به روستاها به عنوان ضروریات سکونت در این مناطق باید تسریع شود و این نیازمند تخصیص اعتبارات ویژه است.



علی عباس پور با بیان اینکه هم اکنون اعتبارات در این حوزه پاسخگوی نیازها نیست، تصریح کرد: اعتبارات اختصاص یافته برای تامین آب شرب روستاها طی سال جاری تنها برای اجرای ناقص تعمیرات و بازسازی شبکه آبرسانی است.



وی همچنین روستاها را محلی برای پایگاه اشتغال پایدار، تولید ثروت و رفاه و آسایش روستائیان دانست و افزود: اما در حال حاضر بیکاری و خوش نشینی به مهمترین دلیل مهاجرت روستائیان تبدیل شده است.



مهاجرت از روستا به شهر در اردبیل افزایش یافته است

بخشدار پارس آباد اضافه کرد: با وجود اجرای برنامه های عدالت محور دولت در این مناطق، باز هم شاهد افزایش مهاجرت روستائیان بویژه قشر جوان به شهرها هستیم که مهمترین دلیل آن عدم اشتغال و بیکاری است.



وی خواستار تخصیص اعتبارا کم بهره از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) جهت توسعه اشتغالزایی در روستاها شد و عنوان کرد: عدم وجود اعتبارت و عدم اختصاص آن به دهیاریها نیز هم اکنون موجب کندی و توقف رشد و شکوفایی روستاها شده است.



عباس پور همچنین توجه به مقوله های فرهنگی و تهاجم فرهنگی را مورد توجه قرار داد و یادآور شد: مناطق شمالی استان اردبیل به دلیل برخورداری از مرز مشترک با کشور جمهوری آذربایجان نیازمند توجه بیشتر در این حوزه است.



وی با اشاره به افزایش برنامه های غیر فرهنگی شبکه های تلویزیونی این کشور تاکید کرد: نباید اجازه دهیم که کشورهای همسایه با تولید برنامه های مختلف ضد فرهنگی و دینی و مبتذل، قبل از ما برای جوانان این منطقه برنامه ریزی کنند.



بخشدار مرکزی پارس آباد احداث سالنهای سرپوشیده ورزشی، توجه به منابع طبیعی، توسعه طرحهای گردشگری روستایی، بحث پسماندهای روستایی، ایجاد کارخانه بازیافت زباله ها در بخشها، تسریع در اسکان عشایر و... را از دیگر ضروریات روستاهای استان اردبیل برشمرد.



در پایان این همایش که با حضور مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستایی و عشایر کشور برگزار شد، از 10 دهیار نمونه، 10 دهیاران برتر آزمون مکاتبه ای سال 89، یک نفر از فرمانداران و یک نفر از بخشداران نمونه استان تجلیل شد.