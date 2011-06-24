به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کنفرانس «جوامع یادگیرنده» با شرکت هیئتی ایرانی، در 4 تا 9 آوریل 2011 مصادف 15 تا 20 فروردین 1390 با محور موضوعی «تفکر، محبت، خلاقیت و شجاعت» در هندوستان برگزار شده بود.

در این نشست حوریه دهقان، شاهده سعیدی، شبنم صفایی، زهرا عندلیبی و پریچهر نسرین‌پی، یافته‌های خود را در زمینه دیدگاه‌ها و تجربه‌های نو در آموزش و پرورش سخن می‌گویند.

نشست مذکور با همکاری انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا و شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.

نشست ارائه گزارش از ششمین کنفرانس «جوامع یادگیرنده» از ساعت 16 تا 18:30 روز سه‌شنبه 28 تیر در کتابخانه شورای کتاب کودک واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31 برگزار می‌شود.

