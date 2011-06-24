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۳ تیر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۰

در شورای کتاب کودک/

گزارش حضور ایران در کنفرانس «جوامع یادگیرنده» ارائه می‌شود

گزارش حضور ایران در کنفرانس «جوامع یادگیرنده» ارائه می‌شود

جلسه ارائه گزارش هیئت ایرانی شرکت‌کننده در کنفرانس «جوامع یادگیرنده»، اواخر تیر ماه در شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین کنفرانس «جوامع یادگیرنده» با شرکت هیئتی ایرانی، در 4 تا 9 آوریل 2011 مصادف 15 تا 20 فروردین 1390 با محور موضوعی «تفکر، محبت، خلاقیت و شجاعت» در هندوستان برگزار شده بود.

در این نشست حوریه دهقان، شاهده سعیدی، شبنم صفایی، زهرا عندلیبی و پریچهر نسرین‌پی، یافته‌های خود را در زمینه دیدگاه‌ها و تجربه‌های نو در آموزش و پرورش سخن می‌گویند.
 
نشست مذکور با همکاری انجمن پژوهش‌های آموزشی پویا و شورای کتاب کودک برگزار می‌شود.
 
نشست ارائه گزارش از ششمین کنفرانس «جوامع یادگیرنده» از ساعت 16 تا 18:30 روز سه‌شنبه 28 تیر در کتابخانه شورای کتاب کودک واقع در خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره 31 برگزار می‌شود.
 
کد مطلب 1342953

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