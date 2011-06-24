قوه قضائیه بر خط اعتدال حرکت کند/ جوامع اسلامی با سرکوب آرام نمی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد امامی کاشانی خطیب نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به در پیش بودن هفته قوه قضائیه در خطبه دوم خود گفت: قوه قضائیه پشتیبان نظام، حقوق و آبروی مردم است.

وی با قرائت آیه 8 سوره مائده اظهار داشت: همه کسانی که ایمان آورده اند باید قائم به خدا باشند یعنی در راه خدا و احقاق حقوق قیام کنند، شهدای بالقسط باشند یعنی الگو و معیار قسط در جامعه باشند.

خطیب نماز جمعه امروز تهران با تاکید بر لزوم رعایت نقطه اعتدال در قوه قضائیه اظهار داشت: انسان معتدل در عدل و اعتدال استقامت می کند . آقایانی که در قضا یا سایر مسئولیت ها هستند مبادا به خاطر دشمنی یا مخالفت با کسی در قضا، حکم، اظهارنظر، نوشته و مقاله خود از اعتدال و عدالت دور شوند.

امامی کاشانی تصریح کرد: بر اساس خط اعتدال یک قاضی حق ندارد حتی اگر جرم متهم ثابت شده باشد به او سیلی زده و یا توهین کند. اگر کسی این کار را بکند از عدالت بیرون است. اعتدال استقامت بر مرز دین است.

وی اظهار داشت: بر اساس تفسیر خواجه نصیر الدین طوسی از روایت صراط مستقیم باید گفت صراط مستقیم از مو باریک تر و از شمشیر برنده تر و تیزتر است. خواجه نصیر الدین طوسی معتقد است صراط مستقیم همین نقطه اعتدال است.

خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر اینکه فهم نقطه اعتدال مشکل و ثبات و استقامت در آن مشکل تر است، گفت: اعتدال باید در حرفها، روش ها و نوشته ها رعایت شود زیرا افراط و تفریط از نقطه اعتدال تخریب کننده است.

امامی کاشانی با اشاره به بیداری جوامع اسلامی گفت: دیکتاتورهای منطقه باید بدانند بیداری جوامع اسلامی با سرکوب آرام نمی شود بلکه با عدالت جامعه آرام می شود.

وی تصریح کرد: خداوند حرکت جامعه ای را که بر اساس شعار اسلام باشد یاری می کند و سرانجام چنین قیام هایی پیروزی است.

آیت الله امامی کاشانی در خطبه اول نماز جمعه این هفته با تفسیر آیه "و من آیاته ان خلقناکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لایات لقوم یتفکرون." به بررسی نظام و سنت ازدواج در قرآن پرداخت و گفت: قانون خداوند در ازدواج باید نظام و سنت خود را طی کند لذا روابط نامشروع به معنای محو هویت است.