فروردين 84 آغاز اجراهاي عروسكي در تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، در ابتداي اين نشست علي پاكدست رييس فعلي انجمن، گزارشي را از فعاليت يكساله انجمن نمايشگران عروسكي ارايه داد و به شرح برنامه هاي آينده انجمن پرداخت.

وي گفت: تاليف دو كتاب در زمينه نمايش عروسكي ، اشتراك سه نشريه بين المللي نمايش عروسكي با هزينه خانه تئاتر، تاسيس آرشيو فيلم ، برگزاري كارگاههاي نمايش عروسكي ، جستجوي گروههاي سنتي نمايش عروسكي درنقاط كشور و دعوت از آنها براي اجراي نمايش و ايجاد پايگاههاي منطقه اي انجمن نمايش عروسكي در سراسر كشوراز جمله برنامه هاي مهم انجمن درماههاي آتي است كه هم اكنون مقدمات اجراي آنها فراهم شده است.

پاكدست همچنين گفت: تصميم داشتيم يك نشريه تخصصي درزمينه تئاتر عروسكي كه توسط انجمن اداره مي شود، به چاپ برسانيم. اما اين امر ميسرنشد. زيرا خانه تئاتر تصميم دارد مجله اي را تحت عنوان " خانه تئاتر " به چاپ برساند و طبق اعلام قبلي قرار شده كه هرانجمن شش صفحه را به رويدادهاي داخلي و خارجي انجمن خوداختصاص دهد. بنابراين تمامي مطالب ارايه شده در باره نمايش عروسكي در اين مجله به چاپ خواهد رسيد.

وي در ادامه گفت: جواد ذوالفقاري به عنوان نماينده اين انجمن به همراه شيوا مسعودي و روشنك روشن، به عنوان هيات تحريريه به مجله خانه تئاتر معرفي شده اند كه قرار است 20 آذر ماه مطالب اولين شماره گرد آوري و به چاپ برسد.

رييس انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر با اشاره به ديگر فعاليتهاي انجمن خاطرنشان كرد: يكي ازدغدغه هايي كه طي اين چند ماهه بعد از به اتمام رسيدن دهمين جشنواره عروسكي داشتيم، اجراي عمومي نمايشهايي بود كه در طول ايام برگزاري جشنواره اجرا داشتند. درهمين زمينه صحبتهايي را با آقاي غريب پور نماينده انجمن درهيات مديره خانه تئاتر انجام داديم تا دراين خصوص اقداماتي را انجام دهند كه ايشان نيز طبق اين مذاكره و جلساتي كه با مركزهنرهاي نمايشي داشتند به نتايج مثبتي رسيدند .

پاكدست در اين زمينه گفت: طي مذاكرات اوليه اي كه انجام گرفت مسئولان تئاتر شهر اعتقاد داشتند كه تعيين بودجه اجراهاي عروسكي بايد از طريق كميته صورت گيرد كه ما به شدت با اين امر مخالفت كرديم و خوشبختانه بنابراين شد تا مانند ساير اجراهاي عادي ما عمل شود و اگر مشكلي پيش نيايد از فروردين ماه سال 84 هر يك از سالن هاي مجموعه تئاتر شهر بنا به انتخاب كارگردان آن اثر در اختيارنمايشگران عروسكي نيز قرارگيرد كه اين امر مي تواند گام مثبتي در راه اعتلاي نمايش عروسكي باشد.

در اين جلسه علي پاكدست با اشاره به اقدامات انجمن در رابطه با تشكيل كميته تعاوني چند منظوره براي اعضاي انجمن توسط كميته رفاه خانه تئاتر و همچنين بيمه تامين اجتماعي افراد توضيحاتي را ارايه داد.

همچنين انتخاب اعضاي هيات مديره انجمن نمايشگران عروسكي خانه تئاتر بدليل حدف نصاب نرسيدن اعضا به جلسه ديگري موكول شد.