فروپاشی آمریکا و اروپا نزدیک است/ انتقاد از صدا و سیما

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میراحمد رضا حاجتی در نماز جمعه این هفته اهواز اظهار داشت: متاسفانه صدا وسیمای ما به خصوص در سریال های خود وقتی می خواهد فردی مومن، نماز خوان و با ایمان را به تصویر بکشند تنها پیرمرد و پیرزنان را نشان می دهد گویی که در این کشور جوان مومن وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه این شیوه رسانه ملی و کارگردانان خوش ذوق باید تغییر کند چرا که این موضوع مثل این است که بگوئیم در این کشور جوان مومن و نمازخوان وجود ندارد حال آنکه در کشور در مراسمات مختلف از جمله همین نماز جمعه اهواز که در اوج گرما در محیطی روباز برگزار می شود، جمعیت غالب را جوانان تشکیل می دهند.



خطیب نماز جمعه اهواز با اشاره به حادثه ششم تیرماه و سالروز سوء قصد به جان مقام معظم رهبری عنوان کرد: زنده ماندن ایشان در این حادثه بی شک ناشی از لطف خداوند به این کشور و مردم آن بود تا آیت الله خامنه ای بعد از امام خمینی به عنوان ولایت فقیه منصوب شوند و کشور را به خوبی اداره و رهبری کنند.



حاجتی با یادآوری حادثه هفت تیرماه گفت: بعد از اینکه دشمن متوجه شد با تصویب قانون ولایت فقیه این نظام بیمه شده است و دیگر نمی توان به ارکان آن به راحتی رسوخ کرد شیوه ترور رهبران و بزرگان کشور را در پیش گرفت و بزرگان فراوانی را به شهادت رساند ولی با وجود ولایت فقیه کشور ما از هر توطئه ای جان سالم به دربرد.



وی با اشاره به اینکه حکومت بحرین 10 نفر از رهبران انقلابی را به اعدام محکوم کرده است، تصریح کرد: البته ما می دانیم که اینگونه تصمیمات را آمریکایی ها برای کشور بحرین می گیرند و آنها از خود اراده ای ندارند ولی این حکومت باید بداند که این کار مانع به ثمر رسیدن انقلاب به حق مردم بحرین علیه جور و فساد حکومت نمی شود.



حاجتی ادامه داد: فروپاشی آمریکا و اروپا نزدیک است و مقدمه این کار از سقوط حکومت ها و رژیم های دست نشانده آنها در منطقه و در کل جهان آغاز شده است.



امام جمعه موقت اهواز با تاکید بر عملکرد مناسب دادگستری استان خوزستان در مقابله و مبارزه با سارقان و عوامل مواد مخدر در استان خوزستان تاکید کرد: انتظار ما از دادگستری و نیروی انتظامی این است که با تمام توان با بدحجابان و بدپوشان که فریب خورده دشمن هستند و خطرات فراوانی برای جامعه دارند مقابله کنند.