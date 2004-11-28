محمد مهدي حيدريان: از نظر كيفيت فيلم رده سوم را در جهان داريم

به گزارش خبرنگار سينمايي " مهر"، محمد مهدي حيدريان، معاون سينمايي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه صبح امروز در همايش سراسري مديران كل استانها و معاونت امور سينمايي و سمعي و بصري سخن مي گفت، در گزارش خود راجع به وضعيت و جايگاه سينماي كشور ضمن اعلام اين مطلب اظهار داشت: براي رشد سينماي ايران هم به جنبه هاي كمي و هم مسايل كيفي توجه شده است. توليد فيلم بلند سينمايي در سال گذشته 55 اثر بود. در حالي كه امسال 83 فيلم توليد شده است. همچنين بحث تنوع گرايي در توليد گونه هاي مختلف سينمايي ( ژانرها ) مورد توجه قرار گرفته و اهتمام ويژه اي به آثار سينماي دفاع مقدس، معناگرا و كودك و نوجوان شده است. چنان كه امسال در عرصه كودك 18 فيلم بلند سينمايي توليد شده است. از طرف ديگر، اين فعاليت ها به افزايش ميزان مخاطب منجر شده است كه طي 9 ماه گذشته افزايش 60 درصدي بيننده را شاهد هستيم.



وي در ادامه يادآور شد: سينما يكي از ابزار فرهنگي به شمار مي رود كه در گسترش مراوده هاي اجتماعي و رشد مثبت مسايل فرهنگي بسيار موثر است و اكنون اين موضوع در جهان تبديل به يك رشته دانشگاهي در مقطع دكترا شده است. به همين جهت ما در زمينه رشد سينما به مساله توجه زيادي كرده ايم. يكي از راه هاي رشد اين مساله متناسب سازي سالن هاي سينما با ظرفيت و استقبال مخاطب است. گسترش سالن ها از جمله وظايف شهرداري ها در تمامي دنيا به حساب مي آيد و ما نيز به ايجاد راه هاي بيشتر براي همكاري با شهرداري ها اهتمام كرده ايم. از اين طريق ما تاكنون موفق شده ايم 24 سالن سينما را بازسازي كنيم. همچنين اكنون بيش از 130 سالن سينما در كل كشور و 36 سالن در تهران ساخته مي شود. البته بازسازي و تبديل سالن هاي سينما به مجتمع هاي چند منظوره از جمله كارهايي است كه در زمينه افزايش مخاطب در جهان صورت مي گيرد و حدود 50 درصد از سالن هاي سينما در اروپا و حدود 70 درصد سالن هاي سينما در انگلستان بازسازي شده اند كه اين مساله به كسب درآمد5/8 ميليارد دلاري منجر شده كه از تخمين 8 ميليارد دلاري در سال 2004 هم فراتر رفته است.

معاون سينمايي وزارت ارشاد درباره تجهيز فني سينماي ايران به امكانات روز جهان توضيح داد: در حال حاضر از نظر امكانات صدا، سينماي كشورمان با تحولات و پيشرفت هاي روز جهان به روز است. گروه هاي تخصصي صدابرداري و صداگذاري در استوديوهاي كشور موفق به در اختيار گرفتن آخرين فناوري روز جهان شده اند. حتي ضبط صداي دالبي ساروند مدتي است كه در كشور انجام مي شود و براي استفاده از اين نوع صدا ديگر نيازي به ارسال فيلم به ساير كشورهاي جهان از جمله فرانسه و كانادا وجود ندارد. همچنين براي توليد فيلم در بخش خصوصي پيش بيني جذب 30 ميليارد تومان بودجه شده بود كه تاكنون حدود 22 ميليارد تومان بودجه جذب شده است و ما اميدواريم طي ماه هاي آينده شرايط جذب سرمايه هاي بيشتري براي توليد فيلم و ارتقا فناوري روز ارتقا يابد.



حيدريان به مساله تهيه و توزيع غير قانوني فيلم هاي سينمايي داخلي اشاره كرد و بيان داشت: طي جلسه ها و نشست هايي كه بنده با مسوولين رده بالاي قوه قضاييه و نيروي انتظامي داشته ام، درصدد يافتن راه هايي قانوني وعملي هستيم تا ازطريق آن با نظارت دقيق براين مساله برخورد قانونمند و مشخصي با افراد خاطي شود. دراين زمينه در تدارك تشكيل ستادي براي مبارزه با تهيه و توزيع غير مجاز وغير قانوني فيلم هستيم و اميدواريم با ابلاغ سراسري كه صورت مي گيرد نتيجه مطلوب درجهت برخورد با افراد خاطي حاصل شود.

وي همچنين دراين نشست با اشاره به تعيين جايزه صادراتي براي فيلم هايي كه در خارج از كشوراكران مي شوند، توضيح داد: ما براي آثار سينماي داخلي كه موفق به اكران عمومي در كشورهاي ديگر جهان مي شوند، تسهيلاتي را در نظر گرفته ايم كه از آن جمله معافيت هاي مالياتي است. به اين مفهوم كه امسال 12 درصد تا پايان سال 10 درصد و سال آينده 8 درصد از درآمدهاي آثار خارجي مشمول پرداخت ماليات مي شوند. از طرف ديگر، براي شركت هاي خصوصي كه در بازارهاي بين المللي و معتبر جهاني حضور پيدا مي كنند تا 50 درصد براي هزينه هاي غرفه و شركت در بازار كمك پرداخت مي شود. همچنين براي صادرات محصولات فرهنگي و سينمايي داخلي تسهيلاتي در نظر گرفته شده كه شامل همين معافيت هاي مالياتي و كمك هاي دولتي است. در اين زمينه اكران فيلم سينمايي " دوئل " با تصويب و اجراي اين قانون مصادف شده است كه اميدواريم شروع خوبي براي اين نوع فعاليت ها باشد.

حيدريان به فعاليت هاي صورت گرفته در ايجاد شرايط بهتر براي توزيع و عرضه خانگي محصولات فرهنگي و فيلم هاي سينماي اشاره و بيان كرد: ما از فناوري روز جهان در اين زمينه چندان جا نمانده ايم و از سال آتي كه توزيع و عرصه فيلم در قطع VHS با كاهش روبرو خواهد شد و جاي آن را DVD خواهد گرفت، اين بخش هم روند تغيير در اين عرصه را هم در پيش گرفته است. همچنين از نظر تعداد عناوين ارايه شده، سال گذشته 200 فيلم در شبكه توزيع خانگي محصولات فرهنگي قرار گرفته بود كه امسال 700 اثر پيش بيني شده كه تا پايان سال وارد اين شبكه شود. همچنين تمامي اقشار جامعه براي در اختيار گرفتن اين محصولات در نظر گرفته شده اند. چنان كه قيمت يك محصول فرهنگي به شكل هاي مختلف از 7 هزار تعيين شده است كه همين محصول به شكل ديگري تا 1000 تومان و حتي كمتر هم در اختيار علاقمندان قرار مي گيرد. انتشار بولتن كه آخرين عناوين فيلم هاي شبكه خانگي را اعلام مي كند و تاكنون 3 شماره از آن انتشار يافته است و نيز فروش مكانيزه اين آثار از طريق اينترنت، ديگر فعاليت هاي گسترش اين عرصه را در بر مي گيرد.