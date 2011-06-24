مهدی اردستانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیکارهای جوجیتسو قهرمانی غرب آسیا در بخش بانوان شهریور ماه امسال برگزار می شود و با نظر مساعد فدراسیون ورزش های رزمی، این مسابقات در قم برگزار خواهد شد.



در جوجیتسو بانوان استعدادهای بسیار خوبی داریم



وی ادامه داد: در جوجیتسو بانوان استعدادهای بسیار خوبی داریم و حتی سال گذشته در جریان رقابت های قهرمانی کشور توانستیم چند مدال رنگارنگ و ارزشمند کسب کنیم، ضمن اینکه دارنده عنوان قهرمانی جوجیتسو کشور در بخش بانوان نیز هستیم.



اعزام رزمی کاران قم به مسابقات بین المللی آلمان



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم در ادامه با اشاره به مهمترین برنامه های هیئت ورزش های رزمی قم در سال جاری، خاطرنشان کرد: قرار است در مرداد ماه امسال مسابقات بین المللی WKA سبک کیک بوکسینگ در کشور آلمان برگزار شود که اعزامی به این رقابت ها خواهیم داشت.



وی ابراز داشت: در حال حاضر ورزشکاران بسیار مستعدی در رشته های مختلف زیر مجموعه هیئت ورزش های رزمی قم نظیر کیک بوکسینگ، فول کنتاکت کیک بوکسینگ، موی تای، کوبودو، ووینام و چندین رشته دیگر فعالیت می کنند.



اردستانی یاد آور شد: در ورزش های رزمی استان قم در حال حاضر آمار قابل توجهی از ورزشکاران مورد پوشش بیمه ورزشی استان فعالیت می کنند و در واقع یکی از هیئت هایی هستیم که دارای آماری خیره کننده در جمعیت ورزشکار بیمه شده داریم.



فعالیت چشمگیر ورزشکاران بیمه شده استان قم در هیئت رزمی



وی عنوان داشت: بر اساس آخرین آمار جمعیت مورد پوشش بیمه ورزشی که از سوی اداره کل تربیت بدنی استان قم نیز مورد تایید قرار گرفت، هیئت ورزش های رزمی قم دارای 1570 ورزشکار بیمه شده در بخش مردان و 242 بیمه شده در بخش بانوان است.



رئیس هیئت ورزش های رزمی استان قم تصریح کرد: این هیئت پوشش دهنده و ارائه دهنده خدمات، امکانات و فضای ورزشی به 20 سبک مختلف است که طبیعی است هر کدام از این سبک ها نیاز خاص خود را می طلبد و باید کارهای بزرگی انجام دهیم.



رزمی در جمع هیئت های برتر ورزش قم



وی بیان داشت: در سال گذشته هیئت برتر استان در بین ورزش های رزمی بودیم که از نظر آماری رشد بسیار خوبی در کسب مدال و عناوین مختلف و مدال های رنگارنگ در سال گذشته داشتیم و حتی بالاتر از مرز 100 درصد بودیم.



اردستانی افزود: در بخش بانوان نیز فعالیت های بسیار خوبی در سطح استان صورت گرفته است و طی آن بانوان رزمی کار در رشته های مختلف از جمله جوجیتسو، کیک بوکسینگ و چند رشته ورزشی دیگر به صورت جدی فعالیت می کنند.



وی با اشاره به موفقیت های هیئت ورزش‌های رزمی استان قم استان قم در سال جاری، عنوان کرد: در مسابقات اخیر انتخابی تیم ملی ووینام 11 ورزشکار توانمند رزمی قم حضور یافتند که در نهایت یک ورزشکار تیم اعزامی قم موفق به کسب سهمیه عضویت در تیم ملی شد.

