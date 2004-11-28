نيوزويك: حمله به ايران موجب منزوي تر شدن آمريكا خواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از هفته نامه نيوزويك، دو راه حل اساسي براي جلوگيري ازدستيابي ايران به توان هسته اي وجود دارد كه اعمال زور و يا مصالحه است.هر دوي اينها نقايص جدي دارند كه نيازمند كاربسيار است . بازيگر مهم در اين جا اروپا است نه آمريكا .



اگرمنظور از اعمال زور، حمله نظامي آمريكا باشد عقيده اي كاملا زيان بخش است . چنين اقدامي تخريب محدودي را براي تاسيسات هسته اي ايران در بر خواهد داشت و اين كشور را به دورحكومت گرد مي آورد و موجب منزوي تر شدن آمريكا در جهان و احتمالا موجب ترغيب ايراني ها خواهد شد كه با استفاده از حملاتي عليه سربازان آمريكايي در عراق و افغانستان مقابله به مثل كنند .



ملي گرايي ايراني ها به طور اخص قوي است و آنان مدتها است كه دردل ظن عميقي به خارجي ها به ويژه آمريكايي ها دارند . ايران در زمان مصدق نخست وزير ليبرال ، نخستين بار صنعت نفت را ملي اعلام كرد و در زمان شاه نيز مسئله افزايش بهاي نفت نخستين بار مطرح شد . ايران تنها كشور خاورميانه است كه رژيمي را به خاطر حمايت از آمريكا بركنار كرد.



حمله نظامي آمريكا از سوي اين مردم مورد استقبال قرار نخواهد گرفت.

استراتژي حمله كه بسياري از بازهاي واشنگتن ( تندروهاي جمهوريخواه ) به آن اعتقاد دارند خلع سلاح نيست بلكه تغيير حكومت ايران است . آنها اميدوارند كه با بالابردن حرارت اين موضوع ، آمريكا رژيم فعلي ايران را سرنگون كند . آنها بر اين اعتقادند كه اين حكومت ايران در آستانه سقوط قراردارد .

نيوزويك در ادامه مي افزايد : اما به نظر مي رسد كه اين امر بعيد است.ايران سرانجام به نيروي هسته اي مجهز خواهد شد و بايد گفت كه روياي طولاني مدت يك خطر كوتاه مدت را حل نخواهد كرد .



اين هفته نامه آمريكايي مي افزايد : اگر حملات نظامي گزينه خوبي نباشد مصالحه نيز خوب نخواهد بود . برخي مي گويند ما نبايد به ايران جوايز واقعي پيشنهاد كنيم شايد اين سخنان درست باشد . آنها مي گويند دولت بوش تمايلي براي پيشنهاد يك معامله بزرگ كه عادي سازي روابط در قبال توقف برنامه هسته اي است ندارد . اين نيز درست است اما شواهد كمي وجود دارد كه اتخاذ يك سياست بهتر از سوي آمريكا واكنش ايراني ها را در برداشته باشد .

كنت پلاك در كتاب جديد خود " معماي ايراني " مي نويسد: اين دولت ايران است كه قاطعانه مصالحه با آمريكا را رد كرد . در صورتيكه آمريكا به مدت بيست سال آماده اعطاي يك معامله بزرگ بود .



وي دراين كتاب نوشت : دونالد ريگان رئيس جمهور اسبق آمريكا براي ايرانيها يك كيك ، كتاب مقدس و مشاورامنيت ملي خود را فرستاد با اميد اينكه سرآغازي براي از سر گيري روابط با ايران باشد . اما بسياري در تهران معتقدند كه رويارويي با آمريكا به نفع آنهاست .



با وارد شدن اروپا ، تا كنون تهران واقعا بيشتر هزينه رفتارش را متحمل نشده است . تحريمهاي آمريكا بي اثر است زيرا بقيه جهان مشتاقانه با ايران به دادو ستد مي پردازند . اروپا كه هم اكنون به آمريكا پيوسته به ايران پيشنهاد كرده است كه يا برنامه تسليحات هسته اي را دنبال كند يا تجارت عادي .



اگر اروپا تهديد به اعمال تحريم مي كند يا پيشنهاد پاداشهايي را براي ايران مي كند قوت بخش نظر كساني است كه بيشتر از يك ايران هسته اي خواهان يك ايران پيشرفته هستند .

يك تفكر معقولانه در باره حل مسئله هسته اي ايران وجود دارد كه مي طلبد اروپا متحد ، بي باك و قلطعانه عمل كند و آمريكا و اروپا سياست هماهنگ و نزديكي دراين باره داشته باشند .