ضریب امنیت در اهواز بالا رفته/ توصیه به داوطلبان انتخابات

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر الفت در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه امروز شهرستان اهواز اظهار داشت: در سال 1389 در دادگستری استان خوزستان 800 هزار پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت که نشان دهنده رشد 30 درصدی در مقایسه با سال قبل از آن است.

وی افزود: این رشد در حالی به دست آمد که از نظر نیروی انسانی رشد چندانی نداشته ایم به همین دلیل این موضوع تلاش شبانه روزی نیروی دادگستری استان چه در بخش اداری و چه در بخش قضایی را می رساند.



الفت تصریح کرد: در سال قبل، 70 هزار حکم در دادگستری استان به مرحله اجرا درآمده است که این امر در افزایش ضریب امنیت استان به خصوص در شهرستان اهواز به وضوح مشاهده است.



رئیس کل دادگستری استان خوزستان عنوان کرد: در شرایط فعلی، آمار سرقت در استان خوزستان به میزان قابل چشمگیری کاهش یافته است و این موضوع تلاش دادگستری و همکاری نیروی انتظامی و اداره کل اطلاعات استان خوزستان را می رساند. اکنون مردم شهرهای استان به خصوص اهواز به راحتی و با امنیت بالا در خیابان ها قدم می زنند و نگرانی های آنها از این بابت کمتر شده است.



الفت با اشاره جدی به مبارزه جدی با مواد مخدر از سوی دادگستری استان خوزستان گفت: تعداد قابل توجهی از عوامل توزیع و مصرف مواد مخدر در استان خوزستان توسط نیروی انتظامی و با همکاری دادگستری استان دستگیر شده اند که باعث ایجاد فضایی توام با آرامش در استان شده است.



وی افزود: مقابله و برخورد با سارقان و عوامل توزیع مواد مخدر امسال در استان خوزستان شدت بیشتری خواهد گرفت.



الفت با اشاره به کاهش زمان دادرسی در دادگستری استان عنوان کرد: با تاکید رئیس قوه قضائیه و همکاری سایر دستگاه ها زمان دادرسی به خصوص در پرونده هایی که احساسات عمومی را جریحه دار می کند فوق العاده کاهش یافته است.



رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به مثالی در این خصوص گفت: در بحث اخیر در مورد آدم ربایی دو نفر در یکی از شهرستان های خوزستان، در کمتر از یک ماه این عوامل محاکمه و به سزای عمل خود رسیدند که این امر باعث ایجاد نوعی رضایتمندی در این شهرستان شده است.



الفت در خصوص پروژه هایی که امسال از سوی دادگستری استان به بهره برداری می رسند، گفت: ساختمان دادگستری آبادان، ساختمان دادگاه انرژی در اهواز و مجتمع دادگستری باهنر اهواز در این سال به بهره برداری می رسند.



وی همچنین با اشاره به اینکه در اسفندماه سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را در پیش داریم در توصیه ای به داوطلبین شرکت در انتخابات گفت: انتظار داریم داوطلبینی که برای حضور در مجلس وارد عرصه انتخابات می شوند از هرگونه برقراری ارتباطات با صاحبان قدرت و ثروت اجتناب کنند و تنها به فکر خدمت به مردم و پیروزی واقعی در انتخابات باشند.



رئیس کل دادگستری استان خوزستان ادامه داد: داوطلبین از بیان مطالبی که وحدت ملی در کشور را خدشه دار می کند پرهیز کنند و همچنین از اسراف و انجام تبلیغات پرهزینه که تنها دستاورد آن بی انگیزه شدن مردم برای حضور در انتخابات است اجتناب کنند.



الفت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: خوشبختانه با حضور آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه این قوه در تمامی بخش ها با پیشرفت قابل توجهی مواجه شده است و در این زمینه حتی وضع معیشتی قضات و کارکنان دادگستری و قوه قضائیه نیز بهبهود یافته است.